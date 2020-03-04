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Число случаев коронавируса в Беларуси выросло до шести
04.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Таким образом, в Беларуси уже шесть случаев коронавируса — четыре в Минске, два — Витебской области.
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> Шесть случаев коронавируса лабораторно подтверждено в Беларуси, сообщает Министерство здравоохранения Беларуси. Вчера пресс-служба...
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