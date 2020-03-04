Число случаев коронавируса в Беларуси выросло до шести

Источник материала: Полесская правда



Шесть случаев коронавируса лабораторно подтверждено в Беларуси, сообщает Министерство здравоохранения Беларуси. Вчера пресс-служба Минздрава проинформировала о четвертом инфицированном.

«Информация о лабораторной диагностике на COVID-19: два случая, о которых вчера говорили как о возможных, сегодня подтверждены лабораторно», — говорится в сообщении министерства.

Таким образом, в Беларуси уже шесть случаев коронавируса — четыре в Минске, два — Витебской области.