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Число случаев коронавируса в Беларуси выросло до шести

04.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Число случаев коронавируса в Беларуси выросло до шести
Шесть случаев коронавируса лабораторно подтверждено в Беларуси, сообщает Министерство здравоохранения Беларуси. Вчера пресс-служба Минздрава проинформировала о четвертом инфицированном.

«Информация о лабораторной диагностике на COVID-19: два случая, о которых вчера говорили как о возможных, сегодня подтверждены лабораторно», — говорится в сообщении министерства.

Таким образом, в Беларуси уже шесть случаев коронавируса — четыре в Минске, два — Витебской области.

 
Теги: Минск
 
 
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> Шесть случаев коронавируса лабораторно подтверждено в Беларуси, сообщает Министерство здравоохранения Беларуси. Вчера пресс-служба...
 
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