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В Беларуси в 2019 году родились 15 троен

04.03.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Беларуси в 2019 году родились 15 троен

В 2019 году в Беларуси родились 15 троен, сообщила журналистам главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Кеда, передает корреспондент БЕЛТА.

«В 2019 году были приняты 1071 многоплодные роды. В структуре всех родов они составили 1,2%. У нас родились 15 троен, — рассказала Людмила Кеда. — В настоящий момент, учитывая снижение количества женщин репродуктивного возраста, внимание уделяется сохранению их здоровья. Одно из направлений, над которым работают медики, — это, конечно же, уменьшение числа абортов».

В Беларуси уже более 20 лет успешно функционирует разноуровневая система охраны здоровья матери и ребенка. «Показатель младенческой смертности в 2019 года составил 2,4 на тысячу родившихся живыми, что значительно ниже, чем в странах СНГ и многих развитых странах мира, включая Великобританию, Данию, Литву, Польшу, США. Выхаживание младенцев от 500 г в Беларуси осуществляется с 1994 года, выживаемость детей с экстремальной низкой массой тела на первом году также очень высокая и составляет более 80%. Первичный выход на инвалидность этих детей низок и не превышает 17-18%. В Беларуси один из самых низких показателей детской смертности до 5 лет — это 3 смерти на тысячу детей», — отметила главный специалист.

Людмила Кеда добавила, что в рейтинге стран счастливого детства Беларусь занимает 35-е место из 175 стран, 8-е место — в рейтинге стран с самым низким показателем неонатальной смертности, занимает 25-ю позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран и входит в 50 лучших стран мира по ведению беременности и организации родов.

 
 
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В 2019 году в Беларуси родились 15 троен, сообщила журналистам главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства...
 
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