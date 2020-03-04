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Ученые выяснили, как похудеть, не двигаясь с места

04.03.2020 17:13 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ученые выяснили, как похудеть, не двигаясь с места
www.globallookpress.com

Французские, канадские и российские ученые выяснили, какие факторы влияют на работу мозга, который начинает потреблять больше калорий, что позволяет немного похудеть, пишет РИА Новости

Мозг взрослого человека потребляет около 20% дневной нормы энергии организма. У детей и подростков этот показатель иногда увеличивается втрое. Шахматы, решение математических задач или заучивание новой информации заставляют мозг потреблять больше калорий. 

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Французские исследователи пояснили, что при той же игре в шахматы у игроков учащаются сердцебиение и дыхание, что может влиять на метаболизм. Но надеяться, что шахматы заменят силовые и кардио тренировки на пути к похудению не стоит - в среднем за поединок шахматисты сжигают около ста килокалорий в час, что гораздо меньше, чем тратят легкоатлеты.

Канадские ученые изучили уровень сахара в крови, позволяющий косвенно оценить количество энергии, необходимое для умственной деятельности. У добровольцев, которые выполняли сложные задачи на компьютере или заучивали фрагмент художественного текста, понизился уровень глюкозы и было потрачено около 200 килокалорий. 

По мнению российских исследователей из НИИ нормальной физиологии имени П. К. Анохина, стресс и эмоциональные переживания могут увеличить потребление мозгом калорий на 30-40%. Так, студенты, участвовавшие в исследовании, за 72 часа до сложного экзамена тратили примерно на 750 килокалорий больше, чем обычно, а в день экзамена — на тысячу.

Ученые выяснили, как похудеть, не двигаясь с места
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Шахматы, решение математических задач или заучивание новой информации заставляют мозг потреблять больше калорий.
 
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