Ученые выяснили, как похудеть, не двигаясь с места

Французские, канадские и российские ученые выяснили, какие факторы влияют на работу мозга, который начинает потреблять больше калорий, что позволяет немного похудеть, пишет РИА Новости .

Мозг взрослого человека потребляет около 20% дневной нормы энергии организма. У детей и подростков этот показатель иногда увеличивается втрое. Шахматы, решение математических задач или заучивание новой информации заставляют мозг потреблять больше калорий.

Французские исследователи пояснили, что при той же игре в шахматы у игроков учащаются сердцебиение и дыхание, что может влиять на метаболизм. Но надеяться, что шахматы заменят силовые и кардио тренировки на пути к похудению не стоит - в среднем за поединок шахматисты сжигают около ста килокалорий в час, что гораздо меньше, чем тратят легкоатлеты.

Канадские ученые изучили уровень сахара в крови, позволяющий косвенно оценить количество энергии, необходимое для умственной деятельности. У добровольцев, которые выполняли сложные задачи на компьютере или заучивали фрагмент художественного текста, понизился уровень глюкозы и было потрачено около 200 килокалорий.

По мнению российских исследователей из НИИ нормальной физиологии имени П. К. Анохина, стресс и эмоциональные переживания могут увеличить потребление мозгом калорий на 30-40%. Так, студенты, участвовавшие в исследовании, за 72 часа до сложного экзамена тратили примерно на 750 килокалорий больше, чем обычно, а в день экзамена — на тысячу.

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