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В Минздраве рассказали, где белорусы могут сдать анализы на коронавирус

05.03.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом.

В  рамках этого в Министерстве здравоохранения решили рассказать, где можно сдать тест и провериться. 

В Минздраве рассказали, где белорусы могут сдать анализы на коронавирус

Информацию разместили на Национальном правовом интернет-портале.

Где сдать мазок?

  • В пунктах пропуска при пересечении госграницы (на базе санитарно-карантинных пунктов);
  • в инфекционных больницах и отделениях;
  • в отдельных поликлиниках (на базе кабинетов инфекционных заболеваний).

Ознакомиться с полным списком мест сдачи анализов можно здесь.

Например, в столице провериться на коронавирус можно в Городской клинической инфекционной больнице и детской инфекционной больнице. В других городах это можно сделать в областных и районных больницах, центрах гигиены и эпидемиологии.

Куда звонить при наличии симптомов?

  • Республиканский центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 08:30 до 13:00 и с 13:30 до 18:00.
  • Жители Минска могут уточнить любой вопрос по открытой горячей линии в Минской инфекционной больнице по номеру +375 17 334−34−68 с 08:30 до 15:00.
  • Горячие линии действуют и в других городах Беларуси: в Витебске – 8 0212 67-36-44, Полоцке – 8 0214 74-39-44, Новополоцке – 8 0214 57-36-44, Орше – 8 0216 51-34-41 и 51−34−48.

Напомним, на территории Беларуси зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом. 4 инфицированных находятся в Минске, еще 2 – в  Витебской области. Первый случай заражения был установлен 27 февраля.

Фото: © Белновости

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом. В  рамках этого в Министерстве здравоохранения решили рассказать,...
 
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