В Минздраве рассказали, где белорусы могут сдать анализы на коронавирус

На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом.
В рамках этого в Министерстве здравоохранения решили рассказать, где можно сдать тест и провериться.
Информацию
Где сдать мазок?
- В пунктах пропуска при пересечении госграницы (на базе санитарно-карантинных пунктов);
- в инфекционных больницах и отделениях;
- в отдельных поликлиниках (на базе кабинетов инфекционных заболеваний).
Ознакомиться с полным списком мест сдачи анализов можно
Например, в столице провериться на коронавирус можно в Городской клинической инфекционной больнице и детской инфекционной больнице. В других городах это можно сделать в областных и районных больницах, центрах гигиены и эпидемиологии.
Куда звонить при наличии симптомов?
- Республиканский центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 08:30 до 13:00 и с 13:30 до 18:00.
- Жители Минска могут уточнить любой вопрос по открытой горячей линии в Минской инфекционной больнице по номеру +375 17 334−34−68 с 08:30 до 15:00.
- Горячие линии действуют и в других городах Беларуси: в Витебске – 8 0212 67-36-44, Полоцке – 8 0214 74-39-44, Новополоцке – 8 0214 57-36-44, Орше – 8 0216 51-34-41 и 51−34−48.
Напомним, на территории Беларуси зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом. 4 инфицированных находятся в Минске, еще 2 – в Витебской области. Первый случай заражения был установлен 27 февраля.
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