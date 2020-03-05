С новым гриппом! Немецкие СМИ сообщили об очередной экзотической болезни

Источник материала: Аргументы и факты

Нынешняя зима выдалась щедрой на новые экзотические инфекции. Помимо главной эпидемиологической фишки сезона – коронавируса нового типа – ходят слухи о появлении и нового вида гриппа – глазного. Ждать ли эпидемии?

На красном глазу

Немецкие СМИ сообщили об участившихся случаях заболевания глазным гриппом. Первая вспышка нового, ранее неизвестного недуга была зафиксирована в Бонне в 2016 г.

Ссылаясь на информацию, полученную от сотрудников Федерального центра санитарного просвещения Германии, журналисты сообщают, что по своим первым симптомам глазной грипп напоминает конъ­юнктивит (воспаление слизистой оболочки глаза).

Сначала появляется покраснение на одном глазу, затем возникает припухлость на другом. Некоторые пациенты отмечают ощущение инородного тела под веком. По мере развития заболевания возникает сильный зуд в глазах и повышенная чувствительность к свету. Многие заболевшие жалуются на общую слабость, подъём температуры (иногда до высоких значений), слезоточивость.

По данным СМИ, инкубационный период после заражения новым видом гриппа составляет 5–12 дней. После появления первых признаков заболевания человек становится заразным и, соответственно, представляет опасность для окружающих. Глазной грипп, как и грипп обычный, чрезвычайно заразен и часто даёт осложнения. В частности, есть данные, что перенесшие его часто жалуются на муть в глазах на протяжении нескольких недель.

Как и от гриппа сезонного, специфического лечения от глазного гриппа не существует. Однако есть симптоматическая терапия (некоторое облегчение приносят глазные капли).

Немецкие специалисты сообщают, что заражение глазным гриппом происходит при непосредственном физическом контакте – например, при рукопожатии (в случае, если больной перед тем, как пожать руку, потёр глаза). Вопрос, возможна ли передача глазного гриппа через заражённые предметы (посуду, дверные ручки, поручни в метро), обсуждается и пока остаётся открытым.

В качестве мер профилактики немецкие специалисты советуют всё ту же хорошо зарекомендовавшую себя и в отношении сезонного гриппа личную гигиену – мытьё рук после посещения общественного транспорта или после рукопожатий с человеком, имеющим подозрительно красные глаза.

Информация, поступившая из Германии, выглядит пугающе. Дойдёт ли глазной грипп до России? Что думают по поводу этой инфекции наши специалисты?

«Старый добрый» конъюнктивит

«Такой нозологической формы (отдельного заболевания), как глазной грипп, не существует, – поясняет врач-эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. – Скорее всего, речь идёт о конъюнктивите (воспалении слизистой оболочки глаз), который может возникнуть как осложнение при многих вирусных инфекциях – например, поражение глаз часто отмечается при аденовирусной инфекции. Инфицирование действительно происходит контактно-бытовым путём, вирусы «заносятся» в глаз, к примеру, грязными руками.

Отсюда следуют и меры профилактики: избегать физического контакта возможного источника инфекции с областью глаза, как можно чаще мыть руки с мылом».

Офтальмологи о существовании глазного гриппа тоже не слышали, а вот с конъ­юнктивитом им приходится сталкиваться довольно часто.

«Воспаление слизистой оболочки глаз – одно из самых распространённых глазных заболеваний, – рассказывает профессор кафедры офтальмологии лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова профессор Евгений Егоров. – Конъюнктивит бывает трёх видов – аллергический, бактериальный и вирусный.

Аллергический возникает в ответ на воздействие аллергенов (чаще всего – на пыльцу, шерсть животных, косметические средства и т. д.) у людей с предрасположенностью к подобным реакциям и не представляет опасности для окружающих.

Бактериальный конъюнктивит (который диагностируется у большинства пациентов), как правило, заносится в глаз грязными руками. Этот вид болезни заразен, но заражение происходит лишь при тесном контакте с заболевшим.

Бактериальная форма конъюнктивита успешно лечится (чаще всего назначают глазные капли или мази с антибиотиками) и в среднем проходит за 7–10 дней. Вспышки вирусного конъюнктивита (самой неприятной разновидности недуга) отмечаются каждый год – обычно осенью и весной. Но воспаление слизистой глаза может возникнуть и в нетипичное время – как осложнение после гриппа и ОРВИ. Вирусный конъюнктивит крайне заразен (возможно, из-за высокой контагиозности его и стали называть глазным гриппом).

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Лечение вирусного конъюнктивита – непростая задача. Лечится он довольно долго – полное выздоровление наступает не ранее чем через месяц, хотя при правильной тактике облегчения можно достигнуть уже через неделю. Обычно при вирусном конъюнктивите назначают капли с интерфероном, в которые входит противоаллергическое средство.

Как и любое заболевание, конъюнктивит лечится только под контролем врача. Хотя бы потому, что только врач может отличить вирусную форму от бактериальной (характерные изменения конъюнктивы заметны только при осмотре на щелевой лампе-микроскопе), а значит, и назначить адекватное лечение. Самолечение может только усугубить и затянуть течение этой и без того неприятной болезни».

А где же обычный грипп?

На фоне тревожных слухов о наступлении коронавируса и глазного гриппа мы совершенно забыли о гриппе обычном, сезонном. Зима (а вместе с ней и сезон гриппа) на исходе, а о нём ни слуху ни духу.

О полномасштабной эпидемии пока действительно говорить не приходится, хотя, по данным НИИ гриппа, в наблюдаемых Федеральным центром по гриппу городах заболеваемость гриппом и ОРВИ по состоянию на 16 февраля была в целом по населению выше недельных эпидемиологических порогов на 15,9%. Чаще болеют взрослые (заболеваемость выше эпидпорогов на 18,3%) и дети 7–14 лет (заболеваемость превышает эпидпорог на 13%).

Малыши пока держатся. В возрастных группах 3–6 лет заболеваемость ниже эпидпорогов на 5,4%, а среди грудничков (0–2 года) – на 22,3%.

Пока эпидемиологическая ситуация остаётся спокойной. Но эксперты сходятся во мнении, что уже к концу февраля она может кардинально измениться, и призывают не терять бдительность, то есть помнить основные методы профилактики гриппа: