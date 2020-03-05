Дополнительные защитные маски поступили на аптечные склады Гродненщины

Источник материала: Вороновская газета





Для удовлетворения большего спроса на медицинские маски к их изготовлению подключена ряд производств страны. В частности их пошив дополнительно осуществляют в Новогрудке, Пинске, Боборуйске и Жодино. Таким образом, решена напряженность с продажей одноразовых медицинских изделий, сложившаяся в некоторых аптеках региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.