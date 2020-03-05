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Дополнительные защитные маски поступили на аптечные склады Гродненщины

05.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дополнительные защитные маски поступили на аптечные склады Гродненщины

Для удовлетворения большего спроса на медицинские маски к их изготовлению подключена ряд производств страны. В частности их пошив дополнительно осуществляют в Новогрудке, Пинске, Боборуйске и Жодино. Таким образом, решена напряженность с продажей одноразовых медицинских изделий, сложившаяся в некоторых аптеках региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.

#коронавирус
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Для удовлетворения большего спроса на медицинские маски к их изготовлению подключена ряд производств страны. В частности их пошив дополнительно осуществляют в...
 
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