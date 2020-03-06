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Минздрав Беларуси внес новый коронавирус в список опасных заболеваний

06.03.2020 13:07 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минздрав Беларуси внес новый коронавирус в список опасных заболеваний
Reuters / TUT.by

Минздрав Беларуси внес новый коронавирус в список опасных заболеваний «Беллегпром» будет шить более полумиллиона медицинских масок в сутки
Министерство здравоохранения Республики Беларусь обновило список заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения. Соответствующее Постановление №9 от 18 февраля 2020 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В список добавили инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19. До этого в перечне были сифилис, гонорея, активный туберкулез органов дыхания, чума, холера, сибирская язва, геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.

 
 
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В этом перечне прежде находились такие заболевания, как сифилис, гонорея, активный туберкулез органов дыхания, чума, холера, сибирская язва, геморрагические...
 
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