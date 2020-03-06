В список добавили инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19. До этого в перечне были сифилис, гонорея, активный туберкулез органов дыхания, чума, холера, сибирская язва, геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.
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Минздрав Беларуси внес новый коронавирус в список опасных заболеваний
06.03.2020 13:07 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Reuters /
В список добавили инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19. До этого в перечне были сифилис, гонорея, активный туберкулез органов дыхания, чума, холера, сибирская язва, геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.
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В этом перечне прежде находились такие заболевания, как сифилис, гонорея, активный туберкулез органов дыхания, чума, холера, сибирская язва, геморрагические...
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