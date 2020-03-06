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1 тыс. 135 человек сняты с наблюдения по коронавирусу в РБ

06.03.2020 14:08 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

1 тыс. 135 человек сняты с наблюдения по коронавирусу в РБ
Фото из открытых источников

Пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси сообщила, что шесть пациентов, у которых были выявлены положительные тесты на коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно. У них нет жалоб и повышения температуры. По состоянию они могут быть выписаны из стационара прямо сейчас, но по протоколу необходимо получить дважды отрицательный лабораторный тест, который покажет отсутствие РНК вируса в клетках слизистых оболочек. В течение выходных – начале следующей недели после получения этих лабораторных данных эти пациенты также будут выписаны.

Сейчас продолжается наблюдение за 91 человеком из тех, кто находится в ближнем кругу лиц и контактировал с теми, у которых выявлен коронавирус. При этом все помещенные на карантин студенты БНТУ чувствуют себя удовлетворительно. Ни у кого из них РНК коронавируса не обнаружена.

Отпущены домой 6 студентов и преподаватель «второго круга», которые поступали в больницы с покраснением горла или другими признаками ОРЗ и у которых не подтвердилась коронавирусная инфекция.

Планируется, что при отсутствии дополнительных данных о распространении инфекции среди студентов БНТУ сможет возвратиться на следующей неделе к обычному очному режиму работы.

Преподавателям будут закрыты листки нетрудоспособности, студентам будут выданы справки. Все они смогут вернуться к трудовой деятельности. На сегодняшний момент под медицинским наблюдением находятся 1 тыс. 322 человека, которые прибыли из эпидемиологически неблагоприятных районов. В этот же период 1 тыс. 135 человек сняты с наблюдения в связи с тем, что у них нет никакой клинической картины и инкубационный период уже прошел.

 
 
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Отпущены домой 6 студентов и преподаватель «второго круга», которые поступали в больницы с покраснением горла или другими признаками ОРЗ, у которых не...
 
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