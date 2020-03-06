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Врач объяснила, какие признаки помогут родителям распознать пагубное пристрастие их ребёнка к наркотикам
06.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Дети и подростки наиболее подвержены психологическому влиянию. Они отличаются нестабильностью и вспыльчивостью, а также серьезным отношением даже к мелочам. Еще не сформировавшаяся полностью личность находится под серьезным влиянием внешнего мира, поэтому подростковая наркомания достаточно распространенная и является серьезной медицинской и социальной проблемой в современном обществе. В последнее время отмечается, что наркомания стала напоминать эпидемию среди молодых людей.
Если родители заранее осведомлены о ситуациях риска употребления и обладают эмоциональной чуткостью, критичностью по отношению к себе и своему ребенку, тогда они смогут проанализировать поведение и заметить что в жизни подростка появилось новое и дать правильную оценку изменениям.
К тому же ребенок может начать проявлять внезапный интерес к домашней аптечке и литературе по фармакологии.
Ирина Пешко обратила внимание родителей, что некоторые из приведенных признаков могут проявляться и при нормальном развитии в подростковом возрасте. Поэтому, чтобы получить целостную картину, важно сравнивать сразу несколько симптомов, связанных с изменениями в здоровье и поведении. А также важно не боятся обратиться за консультацией к специалисту.
В Пинском межрайонном наркологическом диспансере по адресу: ул. Рокоссовского, 8 работают психологи и психотерапевты, которые окажут квалифицированную помощь. Тел. регистратуры: 33-64-20, кабинет психолога: 37-55-66, психотерапевта: 37-55-15 с 8.00 до 19.00.
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Врач объяснила, какие признаки помогут родителям распознать пагубное пристрастие их ребёнка к наркотикам
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