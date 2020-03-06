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Врач объяснила, какие признаки помогут родителям распознать пагубное пристрастие их ребёнка к наркотикам

06.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Врач объяснила, какие признаки помогут родителям распознать пагубное пристрастие их ребёнка к наркотикам
Почему дети начинают употреблять наркотики, и как родители могут распознать, что их ребенок имеет это пагубное пристрастие? Ответы на эти и другие вопросы корреспондент pinsknews.by получил у и.о. заведующего филиалом «Межрайонный наркологический диспансер» Ирины Пешко.

– Дети и подростки наиболее подвержены психологическому влиянию. Они отличаются нестабильностью и вспыльчивостью, а также серьезным отношением даже к мелочам. Еще не сформировавшаяся полностью личность находится под серьезным влиянием внешнего мира, поэтому подростковая наркомания достаточно распространенная и является серьезной медицинской и социальной проблемой в современном обществе. В последнее время отмечается, что наркомания стала напоминать эпидемию среди молодых людей.

На фоне родительской некомпетентности и особенностей подросткового кризиса заметить начало употребления наркотиков очень сложно, т.к. многие поведенческие реакции подростка свойственны как для употребляющего наркотики подростка, так и для подростка, остро переживающего кризис.

Если родители заранее осведомлены о ситуациях риска употребления и обладают эмоциональной чуткостью, критичностью по отношению к себе и своему ребенку, тогда они смогут проанализировать поведение и заметить что в жизни подростка появилось новое и дать правильную оценку изменениям.

В первую очередь, подросткам, которые употребляют наркотические вещества, свойственна нарастающая скрытность. К тому же подросток теряет интерес к учебе, к привычным увлечениям и хобби, прогуливает школьные занятия, у него снижается успеваемость, уровень внимания, возможны провалы памяти. У подростка появляются частые смены настроения (депрессия, вспышки злобы, агрессия), раздражительность, тревожность, мания преследования и замкнутость. Возможно, подросток начнет просить больше денег или даже красть их из родительского кошелька. У него могут появиться новые подозрительные друзья, а настроение будет меняться по непонятным причинам.

К тому же ребенок может начать проявлять внезапный интерес к домашней аптечке и литературе по фармакологии.

Ирина Пешко обратила внимание родителей, что некоторые из приведенных признаков могут проявляться и при нормальном развитии в подростковом возрасте. Поэтому, чтобы получить целостную картину, важно сравнивать сразу несколько симптомов, связанных с изменениями в здоровье и поведении. А также важно не боятся обратиться за консультацией к специалисту.

В Пинском межрайонном наркологическом диспансере по адресу: ул. Рокоссовского, 8 работают психологи и психотерапевты, которые окажут квалифицированную помощь. Тел. регистратуры: 33-64-20, кабинет психолога: 37-55-66, психотерапевта: 37-55-15 с 8.00 до 19.00.

 
 
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> Почему дети начинают употреблять наркотики, и как родители могут распознать, что их ребенок имеет это пагубное пристрастие? Ответы на эти и другие вопросы...
 
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