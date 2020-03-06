Нехватка кислорода, упадок сил. Как скачки давления влияют на мозг

Источник материала: Аргументы и факты

Артериальное давление имеет важное значение для нормального функционирования организма человека. И как только начинаются сбои АД, происходят серьезные изменения в разных органах и системах организма человека. Так, например, многие в курсе того, что при давлении проявляется головная боль, отмечается упадок сил и т. д. Но далеко не всегда люди задумываются, как влияет давление на работу головного мозга. Ученые доказали, что роль эта непосредственная и крайне важная. Причем что повышенное, что пониженное значение влияет по-своему. О том, как именно показатели на тонометре сказываются на состоянии одного из главных и при этом чувствительных органов тела, АиФ.ru рассказал д. м. н., профессор, эксперт «Лиги здоровья нации» Мехман Мамедов.

Повышенные цифры

Под повышенным артериальным давлением или артериальной гипертензией подразумевается ситуация, когда у человека регулярно повышаются показатели артериального давления более 140 на 90 мм рт. ст. При гипертонии верхние показатели могут доходить до 200 и даже немного выше. А это непосредственная угроза для сосудов и, соответственно, мозга.

Естественно, когда сосуды в гипертонусе, нарушается кровообращение. В результате мозг недополучает необходимые ему для поддержания нормальной жизнедеятельности питательные вещества, поступающие с кислородом. Конечно же, последствия не заставляют себя ждать. Так, например, в ряде исследований было определено, что из-за высокого давления повреждаются ткани белого вещества мозга, в котором содержатся нервные волокна, посылающие сигнал из одной части мозга в другую. Все это становится причиной проблем с памятью и мышлением. Кстати, именно этим и можно частично объяснить тот факт, что у пожилых наблюдаются сложности с запоминанием и усвоением информации. Ведь артериальная гипертензия зачастую является уделом людей старшего поколения.

Также повышенное артериальное давление у людей в возрасте может спровоцировать и развитие деменции — все из-за тех же повреждений в мозге. На фоне повышенного давления кровеносные сосуды истончаются и приобретают особую хрупкость. Если же давление постоянно приводит их в тонус, они не выдерживают и реагируют появлением микроразрывов или микротрещин. Вследствие этого начинаются небольшие, точечные кровоизлияния в мозговую ткань. На фоне таких повреждений начинают погибать нейроны, что также становится причиной проблем с памятью и мышлением.

Следствием регулярного повышения давления может стать и ишемический инсульт. Мозгу не хватает кислорода, и он не может работать нормально. Такая ситуация может складываться в подавляющем большинстве случаев при гипертонии. На этом фоне проявляется эмболия сосудов головного мозга (т. е. сосуды мозга перекрываются), которая и вовсе несет в себе смертельную опасность для человека.

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Снижение показателей

Гипотонии хоть и уделяется меньше внимания, чем повышению артериального давления, она не менее опасна для мозга. Под гипотонией понимают снижение показателей давления ниже 100 на 60, в некоторых случаях говорят о цифрах ниже 90. При низком артериальном давлении человек обычно чувствует себя постоянно уставшим, хочет спать, может мерзнуть. Ведь в противовес гипертонии здесь дело характеризуется сниженным тонусом сосудов.

Гипотония сказывается на работе мозга следующим образом. Из-за пониженного тонуса даже самых мельчайших артерий в мозге начинается увеличение давления крови в них, стенки начинают растягиваться, развиваются головные боли. Также из-за пониженного тонуса возникают проблемы с оттоком венозной крови. Особенно четко можно ощущать такую проблему в положении сидя или лежа. На проблемы с оттоком крови указывает и распирающая головная боль с утра. Происходит так потому, что во время сна вены расслабляются, кровь накапливается, при подъеме человека с кровати мышцы сокращаются, кровь выталкивается, увеличивается тонус вен — и начинает болеть голова.

Низкое давление тоже оказывает влияние на память и мышление. Ведь на фоне сниженного тонуса сосудов кровообращение замедляется, и мозг опять-таки недополучает питательные вещества. Следствием такого воздействия на мозг могут быть проблемы с координацией, зрением и т. д.

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Терапия необходима

И в том и в другом случае человек нуждается в лечении, если хочет жить долго и быть здоровым. Естественно, при проблемах с изменением цифр на тонометре надо как можно быстрее обратиться к врачу (к терапевту) и узким специалистам (кардиологу и неврологу). Врачи назначат необходимые обследования и анализы, которые позволят определить точную картину состояния человека и определят причины того, что вызывает колебание цифр артериального давления либо в одну, либо в другую сторону.

При лечении можно минимизировать разрушительные последствия для мозга от уровня давления. Ведь мозг на протяжении своей жизни создает новые клетки, поэтому ситуацию можно улучшить. Тем более что поддерживать уровень артериального давления в пределах нормы и комфортного уровня может каждый человек.

Если врач прописал терапию, надо принимать ее согласно сделанным назначениям и рекомендациям с расчетом на то, что она может быть длительной. Бывает, что пить препараты придется пожизненно. Однако параллельно стоит побеспокоиться и о своих ежедневных привычках, которые позволят поддержать уровень давления в норме. Как правило, надо просто высыпаться, вести здоровый образ жизни, отказаться от курения, чаще гулять на свежем воздухе и меньше нервничать. Запомните: самоконтроль артериального давления является одним из главных залогов успеха в улучшении качества и продолжительности жизни.