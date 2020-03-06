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Двое на одного. В Лиде зарегистрирован первый случай нападения клещей на человека

06.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Двое на одного. В Лиде зарегистрирован первый случай нападения клещей на человека

Как правило, сезон нападения клещей на человека начинается с марта месяца и прекращается в октябре-ноябре. В этом году из-за аномально теплой зимы активность клещей сохранилась и в зимние месяцы, пишет «Лідская газета». 

Первые укусы клещей были зафиксированы в феврале – жертвой стал несовершеннолетний житель Лиды. На нем медработники Лидской ЦРБ сняли сразу двух членистоногих. Насекомые были отправлены на лабораторные исследования в зональный центр гигиены и эпидемиологии, как результат – один из двух клещей оказался заражен боррелиям.

– Наличие диагноза у клеща не означает, что Лайм боррелиоз есть и у человека, тем не менее, несовершеннолетнему жителю Лиды сразу было назначено профилактическое лечение, – сказала заведующая отделом эпидемиологии Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Елена Садовская. – Нужно отметить, что родители ребенка поступили правильно, что не стали доставать клещей самостоятельно, а доверили это специалистам. Ведь даже при успешном исходе этой домашней процедуры, нет гарантии, что насекомое не является переносчиком. А это можно проверить только в лабораторных условиях. Последствия от укуса клеща могут проявляться не сразу, а через несколько месяцев.

Где именно несовершеннолетний «подхватил» клещей, сказать сложно. Известно, что в семье есть животное, поэтому не исключено, что именно оно явилось «переносчиком» членистоногого в дом.

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Как правило, сезон нападения клещей на человека начинается с марта месяца и прекращается в октябре-ноябре. В этом году из-за аномально теплой зимы активность...
 
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