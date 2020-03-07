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Минздрав опубликовал памятку для туристов, приезжающих из Китая, Ирана, Италии и Южной Кореи

07.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минздрав опубликовал памятку для туристов, приезжающих из Китая, Ирана, Италии и Южной Кореи

Если приехали из Китайской Народной Республики, Южной Кореи, Итальянской Республики, Ирана — в течение 14 дней от момента приезда за Вами будет организовано медицинское наблюдение.

Если в течение 1 суток с момента приезда не связался медицинский работник территориальной организации здравоохранения, позвоните самостоятельно в поликлинику по месту жительства (временного пребывания) по телефону «вызов врача на дом» и обязательно сообщите о прибытии из Китайской Народной Республики, Южной Кореи, Итальянской Республики, Ирана дату прибытия, сведения о состоянии здоровья (укажите наличие/отсутствие признаков респираторной инфекции, температуру тела).

Минздрав опубликовал памятку для туристов, приезжающих из Китая, Ирана, Италии и Южной Кореи

Следите за состоянием своего здоровья.

При ухудшении самочувствия (повышении температуры тела, появления кашля, одышки, общего недомогания) немедленно вызывайте бригаду скорой медицинской помощи по телефону 103. Обязательно сообщите диспетчеру, что прибыли из Китайской Народной Республики Южной Кореи, Итальянской Республики, Ирана и дату прибытия.

В целях профилактики в течение 14 дней с момента приезда из Китайской Народной Республики, Южной Кореи, Итальянской Республики, Ирана:

– ограничьте (минимизируйте) круг общения;

– не посещайте массовые мероприятия и объекты с большим скоплением людей (например, торговые центры, кинотеатры);

– используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания при общении с другими людьми (одноразовые медицинские маски). Помните! Маску необходимо менять каждые 2-3 часа;

– соблюдайте гигиену рук (используйте мыло или антисептические средства);

Минздрав опубликовал памятку для туристов, приезжающих из Китая, Ирана, Италии и Южной Кореи

– соблюдайте «респираторный этикет» при чихании или кашле;

– проветривайте и проводите регулярную влажную уборку помещения.

Телефон «горячей» линии по вопросам профилактики инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19 +375(29) 156-85-65 (звонки принимаются в рабочие дни с 8:30 до 13:00 и с 13:30 до 18:00).

#коронавирус #коронавирус в Беларуси
minzdrav.gov.by
Фото: из открытых интернет-источников

 
 
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