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ВОЗ: коронавирус вряд ли прекратит распространяться к лету

07.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ВОЗ: коронавирус вряд ли прекратит распространяться к лету

Маловероятно, что распространение коронавируса нового типа прекратится к лету текущего года. Такое мнение высказал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан 6 марта на брифинге в Женеве, сообщает ТАСС.

«Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться. Это ложная надежда — утверждать, что новый коронавирус исчезнет летом, как сезонный грипп. Мы надеемся, что это произойдет, это стало бы неожиданной удачей, но не спешим делать такое предположение, потому что нет никаких доказательств», — сказал Майкл Райан.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухане. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Республике Корея, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 80 странах, включая Беларусь. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели 55,4 тыс. человек, общее число случаев заражения в стране превысило 80 тыс.

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Маловероятно, что распространение коронавируса нового типа прекратится к лету текущего года. Такое мнение высказал директор программы Всемирной организации...
 
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