ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 100 тыс.

07.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 100 тыс.

Число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 100 тыс. Об этом сообщил ТАСС в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

«В мире насчитывается 101 827 подтвержденных случаев, умерли 3 484 человека. Речь идет о периоде с 31 декабря по 7 марта, по состоянию на 6.00 по женевскому времени (8.00 в Беларуси. — Прим. БЕЛТА)», — отметил Тарик Язаревич.

По его мнению, эпидемию можно обратить вспять, но для этого требуется высокий уровень политической воли. «Принимая меры в области общественного здравоохранения, страны могут замедлить и остановить распространение болезни и спасти жизни», — сказал представитель ВОЗ.

Всего за истекшие сутки в мире обнаружено 3914 новых случаев коронавируса. Выздоровели за сутки 2069 человек, всего — 55 866. Погибли от коронавируса 112 человек за сутки, в целом — 3460.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Республике Корея, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 90 странах, включая Беларусь.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 100 тыс. Об этом сообщил ТАСС в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Минздрав опубликовал памятку для туристов, приезжающих из Китая, Ирана, Италии и Южной Кореи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика