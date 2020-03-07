«Не потому что все плохо»:Владимир Караник пояснил, зачем в Беларуси создаются резервные койки для пациентов с коронавирусом

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси по ситуации с коронавирусом, по сравнению с сопредельными странами, существует ряд преимуществ. В частности, во многих странах такое понятие, как санэпидемслужба отсутствует. Об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Как пояснил министр, речь идёт не о службе, которая контролирует соблюдение санитарных норм в местах общепита и общего пользования, а о службе, которая проводит санитарно-эпидемиологические расследования, контролирует распространение инфекции и проводит лабораторную диагностику. Помимо этого, в большинстве стран нет такого понятия, как инфекционная больница. Это означает, что пациенты, у которых есть лёгкое проявление инфекции, находятся дома. Но когда заболевание принимает серьёзную форму, больные попадают в обычные больницы и, как правило, в реанимационное отделение. Это таит в себе огромную опасность, поскольку в данном отделении находятся люди, которым не стоит контактировать с пациентами с коронавирусной инфекцией. Иначе шансов выжить у первых пациентов будет немного.

По словам Владимира Караника, именно в связи с этим страна предприняла меры по разделению потоков пациентов. В частности для того, чтобы в общей реанимации не оказались инфицированные пациенты. Все случаи с пневмонией, независимо от того, был пациент за границей или нет, проверяются на наличие коронавирусной инфекции, чтобы эти пациенты случайно не оказались в общей реанимации. В связи с этим и создаётся резерв коек.

Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси:

— Не потому что всё плохо, и не потому что много пациентов. А потому что мы, в случае выявления даже одного пациента с коронавирусом, обязаны реагировать максимально быстро, чтобы не допустить распространения инфекции.

В качестве примера министр привёл первый случай с коронавирусом.

Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси:

— В течение суток был госпитализирован 91 контакт первого уровня. Анализ в этих случаях может придти днём, утром или даже ночью. Мы на это реагируем сразу же. В первом случае с коронавирусом совещание было собрано в Минздраве в 3 часа ночи. Соответственно, мы должны иметь резервный фонд коек для того,чтобы не допустить пересечения потоков пациентов с подозрением на инфекцию и с другими заболеваниями. Поэтому и создаются меры профилактики. Чем лучше мы будем готовы профилактически, тем меньше шансов, что эти койки нам всем понадобятся. На сегодняшний день они нам не нужны. Однако пословицу «Готовь сани летом» никто не отменял. Если они нам понадобятся, а их не будет, то это вызовет задержку во времени, перерыв в оказании медпомощи, что увеличит риск неблагоприятных исходов.

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