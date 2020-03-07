ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Не потому что все плохо»:Владимир Караник пояснил, зачем в Беларуси создаются резервные койки для пациентов с коронавирусом

07.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

«Не потому что все плохо»:Владимир Караник пояснил, зачем в Беларуси создаются резервные койки для пациентов с коронавирусом

В Беларуси по ситуации с коронавирусом, по сравнению с сопредельными странами, существует ряд преимуществ. В частности, во многих странах такое понятие, как санэпидемслужба отсутствует. Об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Как пояснил министр, речь идёт не о службе, которая контролирует  соблюдение санитарных норм в местах общепита и общего пользования, а о службе, которая проводит санитарно-эпидемиологические расследования, контролирует распространение инфекции и проводит лабораторную диагностику. Помимо этого, в большинстве стран нет такого понятия, как инфекционная больница. Это означает, что пациенты, у которых есть лёгкое проявление инфекции, находятся дома. Но когда заболевание принимает серьёзную форму, больные попадают в обычные больницы и, как правило, в реанимационное отделение. Это таит в себе огромную опасность, поскольку в данном отделении находятся люди, которым не стоит контактировать с пациентами с коронавирусной инфекцией. Иначе шансов выжить у первых пациентов будет немного. 

По словам Владимира Караника, именно в связи с этим страна предприняла меры по разделению потоков пациентов. В частности для того, чтобы в общей реанимации не оказались инфицированные пациенты. Все случаи с пневмонией, независимо от того, был пациент за границей или нет, проверяются на наличие коронавирусной инфекции, чтобы эти пациенты случайно не оказались в общей реанимации. В связи с этим и создаётся резерв коек.

Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси:

— Не потому что всё плохо, и не потому что много пациентов. А потому что мы, в случае выявления даже одного пациента с коронавирусом, обязаны реагировать максимально быстро, чтобы не допустить распространения инфекции.

В качестве примера министр привёл первый случай с коронавирусом. 

Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси:

— В течение суток был госпитализирован 91 контакт первого уровня. Анализ в этих случаях может придти днём, утром или даже ночью. Мы на это реагируем сразу же. В первом случае с коронавирусом совещание было собрано в Минздраве в 3 часа ночи. Соответственно, мы должны иметь резервный фонд коек для того,чтобы не допустить пересечения потоков пациентов с подозрением на инфекцию и с другими заболеваниями. Поэтому и создаются меры профилактики. Чем лучше мы будем готовы профилактически, тем меньше шансов, что эти койки нам всем понадобятся. На сегодняшний день они нам не нужны. Однако пословицу «Готовь сани летом» никто не отменял. Если они нам понадобятся, а их не будет, то это вызовет задержку во времени, перерыв в оказании медпомощи, что увеличит риск неблагоприятных исходов.

ont.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси по ситуации с коронавирусом, по сравнению с сопредельными странами, существует ряд преимуществ. В частности, во многих странах такое понятие, как...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
«Стратегический запас»: что нужно иметь дома, чтобы пережить эпидемию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика