«Стратегический запас»: что нужно иметь дома, чтобы пережить эпидемию

Источник материала: Вороновская газета





Эпидемиологическая ситуация в мире продолжает накаляться. Больных коронавирусом находят по всему миру. Есть страны, где смертельным недугом заражаются более 500 человек в сутки. Это Иран, Италия, Япония и Южная Корея. Многие страны уже начали принимать меры, чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавируса. Однако есть и те, кто готовятся к худшему.

В некоторых СМИ уже начали появляться советы о сборе «стратегического запаса». Это вещи, которые необходимы для того, чтобы пережить эпидемию. Единственная страна, где власти посоветовали своим гражданам запастись самыми нужными бытовыми предметами, стала Германия. Немцам рекомендовали запастись:

-Мясными и рыбными консервами;

-Яйцами;

-Крупой;

-Макаронами;

-Орехами;

-Сухофруктами;

-Растительным маслом и сухофруктами;

— 20 литрами чистой питьевой воды.

Собирая продукты питания нельзя забывать об аптечке, которую также нужно пополнить перед сложной эпидемиологической ситуацией. Прежде всего запастись дезинфицирующими средствами, обезболивающими и жаропонижающими препаратами, спазмолитиками, а также лекарствами от расстройства желудка и кишечной инфекции.

medikforum.ru