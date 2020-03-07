|
«Стратегический запас»: что нужно иметь дома, чтобы пережить эпидемию
07.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Эпидемиологическая ситуация в мире продолжает накаляться. Больных
В некоторых СМИ уже начали появляться советы о сборе «стратегического запаса». Это вещи, которые необходимы для того, чтобы пережить эпидемию. Единственная страна, где власти посоветовали своим гражданам запастись самыми нужными бытовыми предметами, стала Германия. Немцам рекомендовали запастись:
-Мясными и рыбными консервами;
-Яйцами;
-Крупой;
-Макаронами;
-Орехами;
-Сухофруктами;
-Растительным маслом и сухофруктами;
— 20 литрами чистой питьевой воды.
Собирая продукты питания нельзя забывать об аптечке, которую также нужно пополнить перед сложной эпидемиологической ситуацией. Прежде всего запастись дезинфицирующими средствами, обезболивающими и жаропонижающими препаратами, спазмолитиками, а также лекарствами от расстройства желудка и кишечной инфекции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эпидемиологическая ситуация в мире продолжает накаляться. Больных коронавирусом находят по всему миру. Есть страны, где смертельным недугом заражаются более 500...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)