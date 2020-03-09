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Мур-мур — и ты здоров! Помогут ли кошки в борьбе с коронавирусом?

09.03.2020 11:37 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мур-мур — и ты здоров! Помогут ли кошки в борьбе с коронавирусом?
Konstantin Aksenov / shutterstock.com

С давних времён они живут бок о бок с человеком и научились понимать его как никто другой. Да люди и сами прекрасно знают, как тонко эти животные чувствуют их настроение и даже боль.

Недавно американские учёные провели исследование, которое показало: люди, каждый день в течение 15-20 минут гладящие кошку, испытают стресс намного реже. В ходе эксперимента добровольцы были разделены на четыре группы. Первые гладили кошек, вторые просто смотрели на это, третьи разглядывали фотографии животных, а четвёртая группа была контрольной: она сидела в отдельной комнате, ничего не делая.

Затем у испытуемых замерили уровень гормона стресса (кортизола). Больше всего он снижался у участников из первой группы. Положительный эффект был замечен и у тех, кто наблюдал, как другие гладят кошек, а также у смотревших на их фотографии. Но в этих двух группах уровень кортизола уменьшался не так значительно, как в первой. 

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Учёные высчитали и оптимальную продолжительность контакта с животным. Оказалось, что для снятия стресса необходимо гладить кошку как минимум в течение 15-20 минут. За это время она и сама успевает привыкнуть к человеку, начиная получать удовольствие от общения с ним.

Какие болезни они лечат? 

На протяжении веков и даже тысячелетий наши предки привлекали кошек к лечению различных заболеваний. Наблюдали за результатами, делали выводы... В конце концов эти наблюдения и традиции оформились в отдельное направление профилактики и лечения болезней: фелинотерапию (от лат. felis — кошка).

Насчитываются сотни достоверных случаев, когда пушистый домашний питомец исцелил человека. В основном речь идёт о детях, имеющих особенности физического и умственного развития. Но и взрослые могут почувствовать на себе эффективность метода. Как выяснили работающие в клиниках врачи, кошки оказывают помощь людям, страдающим психическими расстройствами и заболеваниями сердца. Они способны исцелять даже от наркотической и алкогольной зависимости. А исследователи из Института общения животных в Северной Каролине изучили звуки, которые издают представители семейства кошачьих, и пришли к выводу: их мурлыканье помогает заживлять раны и укреплять кости. Исходя из этого, они даже предлагали использовать урчание частотой 25 Гц для скорейшего восстановления костно-мышечной активности астронавтов, долгое время проведших в невесомости. 

Нахождение рядом с кошками и тесный контакт с ними улучшают состояние людей с тяжёлыми травмами, врождёнными патологиями головного мозга. Кошки оказывают положительное воздействие на человека при целом ряде заболеваний и патологий. Например, при отклонениях в функционировании почек и печени (в том числе при почечной и печёночной недостаточности), при болях различного происхождения, при синдроме хронической усталости и даже при инфекционных заболеваниях! Врачами замечено, что мурчание кошки снижает симптомы при воспалении лёгких, не только облегчая состояние пациента, но и способствуя его скорейшему выздоровлению. Возможно, стоит попробовать фелинотерапию в тех клиниках, где содержатся пациенты, подхватившие коронавирусную инфекцию COVID-2019?

Мур-мур — и ты здоров! Помогут ли кошки в борьбе с коронавирусом?
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Отдельно скажем о психических расстройствах. «Кототерапия» показывает эффективность при неврозах, навязчивых состояниях, панических атаках, депрессии, различных маниях и шизофрении. Регулярное общение с кошками идёт на пользу даже тем, кто находится в крайней степени эмоционального возбуждения или глубочайшей депрессии. При этом муркам, по сути, не надо делать ничего необычного: достаточно просто лежать на коленях у больного и мурлыкать.

За счёт чего они лечат? 

В чём же секрет целебного воздействия кошек? Как считают медики, влияние на организм человека происходит одновременно несколькими способами.

Во-первых, через звук. Мурлыкание — это звуковые волны определённой частоты (от 16 до 44 Гц), оказывающие на нервную систему успокаивающее действие. Они запускают заживляющий механизм, активируя наш иммунитет и помогая быстрее выздоравливать, в том числе при инфекционных заболеваниях.

Во-вторых, через тепло. Температура тела у кошки выше, чем у человека: 38-39 °С. Нам этого достаточно, чтобы согреть больное место. В-третьих, через статическое электричество, которое возникает при поглаживании кошачьей шерсти. Оно оказывает положительный эффект, снимая напряжение, боль или воспаление: микротоки воздействуют на нервные окончания под нашей кожей. 

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Между прочим, для терапии подходит далеко не каждая кошка. Питомец должен быть уже взрослым и хорошо развитым физически. Он должен быть не агрессивным, а, наоборот, открытым и дружелюбным. 

Имеет значение и пол животного. Замечено, что кошки лучше проявляют себя при лечении психических расстройств и заболеваний неврологического характера. А вот коты чувствительны к болевым синдромам. Также им стоит отдавать предпочтение при лечении опорно-двигательного аппарата, позвоночника или суставов.

И напоследок — об очевидном. Как бы вы ни любили своего питомца и как бы ни верили в его целительные способности, не забывайте, что фелинотерапия — всего лишь дополнение к основному лечению. И при возникновении любых проблем со здоровьем обращаться нужно прежде всего к врачу.

 
 
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С давних времён они живут бок о бок с человеком и научились понимать его как никто другой. Да люди и сами прекрасно знают, как тонко эти животные чувствуют их...
 
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