Они нами управляют. Профессор из США о том, как защититься от коронавирусов

Источник материала: Аргументы и факты

Коронавирус начинает пугать даже тех, кто до сих пор относился к инфекции спокойно. Стоит ли поддаваться страху?

«АиФ» узнал мнение профессора Университета Штата Нью Джерси, кандидата биологических наук Натали Колман, которая на несколько дней прилетела в Россию с лекциями.

Страшная семейка

— Доктор Колман, с каждым днём на улицах все больше людей в масках. Страх перед коронавирусом нарастает. Оправдан ли он?

— Не думаю. Ко всему нужно подходить рационально. Сейчас сезон вирусов. В США на февраль уже 15 миллионов заболевших гриппом, 140 000 госпитализированных и 8200 умерших. А вот уровень больных сифилисом самый высокий за последние 20 лет.

Есть такое мнение, что это малоизученный вирус и поэтому он очень опасен. Напомню, что ВИЧ мы изучаем уже около 42 лет.

Помните пандемию инфлюэнцы, которая в 1918 году косила всю Европу? («испанский грипп» унёс, по разным данным, от 40 до 100 млн. (!) жизней, а переболело им свыше 500 млн. человек по всему миру — Ред.) По сравнению с ней коронавирус — детская простуда.

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Заболевших коронавирусом во всём мире — немногим больше 90 тыс. Умерли чуть более 3 тыс. Получается, смертность примерно 3-4%.

Но это не значит, что от него надо отмахнуться и не воспринимать всерьёз. Но нужно включать здравый смысл, просматривая любую информацию. Когда человек в панике и страхе, у него инстинкт только бежать или драться. А не соображать.

И Китай показал всему миру, что они справятся с любыми заражениями. Хорошие военные учения.

— Почему нас так пугают вирусы, в частности коронавирус?

— Наверное потому, что мы мало о них знаем. Вернее, население не осведомлено, да и враг микроскопический, простым глазом не видимый. Что известно учёным? Поясню вкратце. Вирусы — это не живые микроорганизмы, это инфицирующие частицы, поскольку не имеют клеточного строения. Все, что есть у вирусов, — ДНК или РНК и белковая оболочка. Им нужно попасть в клетку, чтобы они могли встроить свою нуклеиновую кислоту в ДНК клетки и начали изображать из себя живые организмы. Начали заставлять клетку продуцировать свои белки. Вирусы — это мощнейшая структура, которая управляет нами, которую мы не знаем до конца, не умеем с ней взаимодействовать. И которая сейчас позволила ввести военное положение в странах.

Собственно, коронавирусы — это семейка, состоящая более чем из 40 членов. Это достаточно большие вирусы, потому что у них большая молекула ДНК.

Любопытная деталь. Все знают, что только 2-3% человеческой ДНК — это гены. Про остальное мы пока понятия не имеет. Так вот из 20 тыс. генов, которые несут информацию, человеческих очень мало. Есть гены мышей, червей и т.д., а также... гены вирусов, встроенные в течение эволюции. Далее: у человека 37,2 триллионов клеток. Ровно столько же в нас — бактериальных клеток, у которых тоже есть своя ДНК. А еще добавьте вирусы. Получается, что в каждом из нас меньше человеческой ДНК, чем ДНК микроорганизмов и вирусов. Поэтому надо прекращать войну с вирусами, а научиться с ними взаимодействовать. Смысл воевать с самим собой? Они же в нас живут. Повышайте свой иммунитет, и он сам разберется что к чему.

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Вирус «очеловечился»

— В чём особенность именно коронавируса?

— Коронавирусы относятся к капсулированным вирусам. Это та самая красивая корона, которая дала им название. Капсула — это мембрана клетки, которую вирусы прихватывают, проникая в клетку и разрывая её. Почему существуют карантины? Потому что за пределами клетки вирусы могут быть вирулентными (способными заражать — Ред.) разное время. На этом, собственно, основывается тезис, что посылки из Китая безопасны: пока они дойдут по почте, все вирусы будут не опасны. Мы заражаем друг друга, когда мы чихаем, целуемся, трогаем лицо и глаза руками. Есть статистика, которая говорит, что в день мы прикасается к лицу грязными руками до тысячи раз, то есть сами себе заносим вирусы.

Кстати, сегодняшний коронавирус — это в прошлом вирус животных, который «очеловечили». Что это значит? Если вы скушаете летучую мышку, вы можете заразиться вирусом летучей мышки, который вас может убить. Но при этом вы не заразите другого человека. Чтобы заразить другого человека — передать ему возбудителя, вирус нужно «очеловечить». Учёным известно: чтобы очеловечить вирус, нужно сделать всего 4 мутации в 4 разных генах сделать. И мы знаем, в каких. В естественных условиях на очеловечивание тратятся миллионы лет эволюции. Есть такие вирусы, у которых уже 3 гена смутированы. Ещё один и, скажем, вирус, который живет только на таракашках, будет передаваться человеку.

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— Можно ли защититься все же от вирусов в обычной жизни?

— Нет, никогда. От них никогда нельзя защититься или избавиться. Они везде. Они разные. Повторюсь: они есть в нас всегда. Вирусы настолько малы по размерам, что даже нанофильтры, которые применяются для очистки воды, не защитят от них. Некоторые проскочат.

Правила защиты

— Что тогда делать?

— Не паниковать! Знание — главное оружие. Первостепенная задача вашей клетки — оставить вас живым. А мы ей часто мешаем. Поэтому наша самая выгодная задача — изучить себя, начать с собой взаимодействовать. У человека есть уникальная иммунная система защиты, адаптация клетки. Мы просто не умеем этим пользоваться.

Когда говорят, что человек вылечился от гриппа, например, это не значит, что вирусов у него нет. Просто количество этих частиц в его крови неопределяемое. Они сидят там и ждут: как только вы впадёте в стресс, так сразу вирусы сломают иммунную защиту и начнут размножаться.

Много лет назад Луи Пастер гениально сказал: «Микроб — ничто, почва — все». На чем мы сконцентрировались? Мы душим бактерии, вирусы. А надо заниматься средой, микроокружением, в котором они развиваются. Необходимо в первую очередь укреплять иммунитет и соблюдать правила гигиены.

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Правила самые простые.

Чащей мойте руки обычной тёплой водой с обычным мылом. Лучше, если найдете щелочное мыло.

Делайте зарядку. Не надо заставлять себя потеть в спортзале до изнеможения. Достаточно 10-15 минут в день легких упражнений, особенно для стимуляции лимфы и суставов, а также прогулки.

Регулярно проветривайте комнату. Открывайте утром шторы, чтобы впустить солнечные лучи. Многие патогенные бактерии и вирусы не любят кислорода, солнечного света. Постель лучше не заправлять сразу после сна. Оставьте хотя бы на час-два открытой.

Пейте воду. Не чай, не кофе и т.д. Лучше всего пить воду теплую, около 60 градусов и утром на голодный желудок, а также в течение дня.

Придерживайтесь разумного питания. Клеткам для нормальной жизнедеятельности, а значит и защиты, необходимо 92 элемента. Вы можете есть одни яблоки, но 92 элемента вам нужно получить. В таблице Менделеева их 118. Не исключайте жир. Мембрана клетки состоит из холестерина. Это жир. Хотите нарушить её свойства — не ешьте жир. Доказано, что есть продукты с противовирусными свойствами. Это чеснок, лук, имбирь, женьшень, куркумин. Кайенский перец — шикарный противовирусный «препарат».

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Смазывайте нос внутри любой мазью или кремом. Мазь — это вязкая структура. Вирус в ней увязнет и не пройдет дальше вовнутрь.

Гвоздику можно положить в пенал ребенку, добавлять в кофе. Если вы приучитесь пить кофе с порошком гвоздики, вы поможете своему организму.

Эфирное масло эвкалипта на ворот куртки, и у вас будет невидимая маска.

При появлении малейших симптомов заболевания принимайте меры. Это «окно», когда любые меры эффективны и легче можно справиться с заболеванием. По той простой причине, что в начале заболевания концентрация вируса минимальна и его легче взять под контроль. Эти симптомы всем известны: «тяжёлая» голова, желание закрыть глаза, иногда шум в ушах, слабость. Людям кажется, что они просто устали. А на самом деле это может начинаться заражение. Обратитесь к врачу или останьтесь дома и используйте обычные домашние средства, пока не станет лучше.