Глава Минздрава Владимир Караник развенчал два главных мифа о коронавирусе

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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По какой причине китайский коронавирус COVID-19 спровоцировал вокруг себя такую шумиху во всех мировых СМИ? Ведь человечеству известно множество других смертоносных заболеваний. Конечно, болезнь эта никому ранее не была известна, но она уже успела обрасти целым рядом мифов. О том, что это за мифы, в интервью программе «Контуры» на ОНТ рассказал министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.

– Первый миф – это миф о том, что против коронавируса не формируется иммунитет, можно болеть этой болезнью много раз. На самом деле, иммунитет формируется, – говорит Владимир Степанович. – Информация прошла о том, что были пациенты, которые повторно заразились данной инфекцией. Когда мы беседовали с экспертами Всемирной организации здравоохранения, они высказали такую точку зрения, что первые тесты на выявление РНК вируса давали достаточно значительный процент ложных результатов. На самом деле, это был не коронавирус. Человек благополучно выписывался и возвращался к повседневной жизни, а после этого действительно заболевал коронавирусом, после чего это трактовалось как повторное заражение. Второй миф – коронавирусная инфекция вызывает стойкое поражение иммунитета, она сродни СПИДу, а человек, ею переболевший, остается глубоким инвалидом. Эта теория сформировалась из нескольких мифов. Во-первых, когда подбирали различные варианты противовирусного лечения, в том числе наши китайские коллеги, пробовали использовать антиретровирусную терапию – препараты, которые используются для лечения ВИЧ/СПИДа. Вот это использование препаратов, которые используются для лечения СПИДа, породило миф о том, что коронавирус – это сходное заболевание, которое обладает тем же воздействием на организм.

Напомним, первый пациент из шести заболевших коронавирусом в Беларуси вылечен. Как сообщил министр здравоохранения, пятеро остальных чувствуют себя хорошо. Полную версию интервью – смотрите на нашем youtube-канале.