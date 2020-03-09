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Минздрав: еще три положительных теста на коронавирус выявили в Беларуси, результаты перепроверят
09.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Еще три положительных теста на коронавирус выявили в Беларуси. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Владимир Караник.
«Это контакты первого уровня, которые были изолированы, учитывая, что они имели тесный контакт с пациентом с подтверждённой коронавирусной инфекцией», – уточнил глава Минздрава.
Он добавил, что накануне в лаборатории были получены положительные тесты на наличие
Министр отметил, что в настоящее время проводится уточняющая диагностика. Никаких признаков тяжёлой инфекции ни у кого из указанных пациентов нет.
Если повторные тесты дадут положительный результат, то число носителей РНК коронавируса в Беларуси вырастет до девяти.
Напомним, что 7 марта у первого пациента в Беларуси с диагностированным коронавирусом тест показал отрицательный результат.
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Еще три положительных теста на коронавирус выявили в Беларуси. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Владимир Караник. «Это контакты первого...
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