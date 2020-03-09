Минздрав: еще три положительных теста на коронавирус выявили в Беларуси, результаты перепроверят

Источник материала: Вороновская газета





Еще три положительных теста на коронавирус выявили в Беларуси. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Владимир Караник.

«Это контакты первого уровня, которые были изолированы, учитывая, что они имели тесный контакт с пациентом с подтверждённой коронавирусной инфекцией», – уточнил глава Минздрава.

Он добавил, что накануне в лаборатории были получены положительные тесты на наличие РНК-вируса в организме данных пациентов.

Министр отметил, что в настоящее время проводится уточняющая диагностика. Никаких признаков тяжёлой инфекции ни у кого из указанных пациентов нет.

Если повторные тесты дадут положительный результат, то число носителей РНК коронавируса в Беларуси вырастет до девяти.

Напомним, что 7 марта у первого пациента в Беларуси с диагностированным коронавирусом тест показал отрицательный результат.

ont.by