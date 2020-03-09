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Как защитить пожилых людей от вирусов, рассказали в Минздраве

09.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Как защитить пожилых людей от вирусов, рассказали в Минздраве

Несколько советов по поводу того, как защитить пожилых людей от инфекций в период сезонного подъёма заболеваний, дали в Минздраве во время брифинга.

Так, специалисты отметили, что в настоящее время стоит особенно внимательно отнестись к своим престарелым родителям, поскольку даже обычный риновирус для таких людей очень тяжёл, не говоря уже пневмонии.

В связи с этим в Минздраве напомнили, как уберечь от вируса пожилых людей.

«Не посещайте пожилых родственников, если вы сами болеете. Закажите доставку, чтобы они меньше ходили на рынки и в магазины. Помогите им перенести этот сезонный подъём заболеваниями как можно легче», – отметил министр здравоохранения Владимир Караник.

Кроме того, в Минздраве дали рекомендации тем белорусам, которые возвращаются домой из тех стран, где зарегистрирован серьёзный эпидемический подъём заболеваемости (Китай, Иран, Южная Корея, Италия). Так, по словам главы Минздрава, таким путешественникам следует провести лечебно-охранительный режим на 14 дней.

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Несколько советов по поводу того, как защитить пожилых людей от инфекций в период сезонного подъёма заболеваний, дали в Минздраве во время брифинга. Так,...
 
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