Беларусь введет согласование на экспорт средств дезинфекции — Владимир Караник

Источник материала: Вороновская газета





Беларусь не планирует запрещать экспорт дезинфицирующих средств, но введет порядок согласования на их поставку, заявил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы не планируем запрещать поставки на экспорт нашей продукции, единственное — будем вводить порядок согласования, чтобы это было не в ущерб функционированию нашей системы. Если мы видим, что какие-то позиции для нас критичны и нам необходимо создать собственные запасы, то тогда это (экспорт. — Прим. БЕЛТА) будет временно приостанавливаться. Если мы видим, что в этом плане у нас своих запасов достаточно, мы не будем мешать нашей промышленности работать в обычном режиме», — сказал Владимир Караник.

В связи с этим готовится соответствующее постановление правительства.

По средствам дезинфекции Беларусь является чистым экспортером. «Мы производим гораздо больше, чем требуется для внутреннего потребления, поставляем эту продукцию на экспорт. Поэтому ограничение на поставки средств дезинфекции по большому счету никоим образом не повлияет на функционирование нашей системы, — сказал министр. — У нас созданы запасы на срок от 4 до 11 месяцев даже в случае отсутствия производства. А оно у нас есть, это несколько крупных компаний, которые занимаются производством данных дезинфицирующих веществ. Мы никаких рисков не видим».

Ряд стран заявил о намерении запретить экспорт медицинских масок и дезинфицирующих веществ в связи с распространением коронавируса.

https://www.belta.by/