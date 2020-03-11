Кошмар на рассвете. Почему лихорадка и гипертония ударяют ночью?

Рост температуры тела, скачки давления до запредельных цифр, проблемы с дыханием и прочие напасти нередко случаются с человеком ночью. И для многих это становится большим парадоксом и серьезной загадкой. Ведь, казалось бы, в ночное время суток тело расслабляется, отдыхает, процессы в нем замедляются — откуда же тогда берутся эти частые ночные кризы, приступы. Да и скорые по городу ночью ездят ничуть не реже.
На самом деле объяснение тому, что ночью все негативные процессы активизируются, есть. И оно зависит от ряда биологических процессов.
Что происходит ночью с телом
Тело ночью, несмотря на расслабление в общем, продолжает работать. При этом какие-то процессы в нем замедляются, какие-то, наоборот, ускоряются. Так, например, в здоровом состоянии у организма начинает замедляться процесс сжигания калорий, а также падает температура тела — самой низкой она становится, как говорят врачи, в половину третьего ночи.
Расслабляются мышцы, человек не бродит и не напрягается в сонном состоянии. Благотворно ночь влияет и на состояние кожи — обновляется она именно в этот период времени. Скорость обмена клеток кожи ускоряется. Именно ночью кожа максимально восстанавливается после ультрафиолетового облучения и прочих негативных воздействий.
Кроме того, разгружается мозг, очищаются все системы — в частности, поэтому не советуют наедаться на ночь, чтобы ЖКТ мог отдохнуть и поработать в облегченном режиме, своевременно выведя из организма все, что ему не нужно.
Негативные реакции
Благостная ночь нередко может оказываться и настоящим кошмаром для человека. Правда, речь идет преимущественно о тех, кто нездоров либо мучается от каких-то хронических заболеваний.
Если говорить о разных ОРВИ или бактериальных инфекциях, многие знакомы с таким явлением, как повышение температуры тела ночью. Бывает, что сами врачи рекомендуют превентивно выпить таблетку жаропонижающего перед сном, чтобы его действие позволило не просыпаться в ночи от того, что бросает в сильный жар, и не будить окружающих. Кроме того, ночью человек нередко просыпается по причине того, что у него буквально забит нос, известны и ситуации, когда в ночи мучает сильный кашель. И это объясняется все теми же принципами работы организма, что и в случае с повышением температуры тела. «Дело в том, что в вечернее и ночное время вследствие циркадных ритмов (циклических колебаний интенсивности различных биологических процессов), которые у большинства людей одинаковы и близки к 24 часам, снижается уровень гормонов надпочечников. Они обеспечивают снижение воспалительных реакций, следовательно, к вечеру эти воспалительные реакции становятся более выраженными. Отсюда и возникают такие симптомы, как повышение температуры тела, усиление кашля или заложенности носа» — говорит врач-терапевт высшей категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), к. м. н. Алексей Егоров.
Кроме того, в положении лежа и при определенной сухости воздуха нос перестает дышать нормально. Слизь скапливается на задней стенке, начинает раздражать носоглотку и вызывает кашель.
Циркадные циклы приводят и к другим проблемам, говорят врачи. «По этой же причине в ранние утренние часы (5:00-8:00), когда уровень гормонов надпочечников в организме человека становится максимальным, повышается давление и, как следствие, риск развития инсультов и инфарктов» — говорит Алексей Егоров.
Многим кажется, что в ночи усиливается боль. Например, при каких-нибудь ушибах или переломах именно в темное время суток травмированная зона начинает болеть сильнее. И это также объясняется биоритмами человеческого тела, говорит терапевт. «С циркадными ритмами, регулирующими в организме человека цикл „день-ночь“, также связана работа ноцицептивной системы, которая отвечает за восприимчивость болевых ощущений. Один из компонентов этой системы — гормон мелатонин, который в основном выделяется в ночное время. При повышенной концентрации мелатонина в крови снижается уровень эндорфинов, при этом чувствительность к болевым ощущениям повышается», — отмечает врач.
Готовиться заранее
Если человек болеет, получил травму или постоянно мучается от гипертонических кризов, ему стоит подготовиться к ночи заранее. В некоторых случаях действительно нужно принять таблетку жаропонижающего на упреждение. Но понятно, что это не надо делать, если температура в пределах нормы или чуть повышена. А вот если она перед отходом ко сну не дотягивает 0,2 градуса до рекомендованного к сбиванию, тут можно и подумать. Правда, все же надо заранее проконсультироваться с врачом о такой мере.
Кроме того, на ночь стоит провести все процедуры по лечению насморка и кашля, дополнительно проветрить помещение, поставить увлажнитель воздуха — тогда дышать будет легче.
Для гипертоников отличным решением станет подготовить себе перед сном тревожный столик — поставить рядом тонометр, стакан воды и разложить все необходимые таблетки, которые позволят быстро улучшить состояние при начавшемся приступе. Также желательно рядом разместить и телефон, чтобы в случае, если будет совсем невмоготу и помочь себе не получается, можно было вызвать помощь.
При болезненности, активизирующейся ночью, следует найти удобное положение, также запастись средствами, которые помогут оказать себе первую помощь и т. д. Главное — все продумать, ведь спросонья голова не очень хорошо соображает, а неприятные симптомы могут помешать пойти за таблеткой или вызвать помощников.
Поэтому отнеситесь к себе внимательно и не игнорируйте ночные риски.