|
Всего 25. В Польше зарегистрированы 3 новых случая коронавирусной инфекции
11.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Как сообщают польские интернет-источники, Министерство здравоохранения Польши сообщило в среду, что еще три случая коронавирусной инфекции были подтверждены в стране.
Сообщается, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщают польские интернет-источники, Министерство здравоохранения Польши сообщило в среду, что еще три случая коронавирусной инфекции были подтверждены в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)