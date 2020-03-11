Всего 25. В Польше зарегистрированы 3 новых случая коронавирусной инфекции

Источник материала: Вороновская газета





Как сообщают польские интернет-источники, Министерство здравоохранения Польши сообщило в среду, что еще три случая коронавирусной инфекции были подтверждены в стране.

Сообщается, что новые случаи были зафиксированы у молодого человека в Варшаве и еще у двух женщин в городе Ланьцуте в Подкарпатском воеводстве и в Люблине. Всего сообщается о 25 заболевших

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