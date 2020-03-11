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Получен положительный лабораторный результат на коронавирус у пациентки областной инфекционной больницы
11.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Как сообщила начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова, шестидесятидвухлетняя женщина прибыла из Италии в Гродно ночью с понедельника на вторник. С учетом эпиднеблагополучия страны пребывания, она сама обратилась за медицинской помощью. Во вторник днем была доставлена бригадой «скорой» и госпитализирована в областную инфекционную больницу. Никаких проявлений респираторной инфекции не наблюдалось. Однако сегодня получено лабораторное подтверждение наличия у нее
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Получен положительный лабораторный результат на коронавирус у пациентки областной инфекционной больницы
Как сообщила начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова, шестидесятидвухлетняя женщина прибыла из Италии в Гродно ночью с...
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