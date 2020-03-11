Таблетки добрались до мозга. Как лекарства меняют нашу личность

Источник материала: Аргументы и факты

Разрушить брак, втянуть в мошенничество, изменить сознание... Это всё могут обыкновенные таблетки, которые мы принимаем от самых разных болячек.

Как статины стали причиной развода

BBC провела расследование и выяснила, что многие всем известные лекарства способны не только действовать на заболевание, но и менять наш мозг. И об этом нет предупреждающих надписей на упаковках. Пятидесятилетний мужчина, которому назначили статины, через несколько дней стал настолько агрессивным, что его близкие начали опасаться за свою безопасность. А через две недели после отмены лекарств вновь обрёл свою прежнюю личность. Эта история не единична. Известны случаи, когда супруги разводились после многих лет счастливого брака, когда разрушались перспективные карьеры, а немалое число мужчин были на грани того, чтобы убить собственную жену. И все эти симптомы изменения личности исчезали после отмены препаратов. Исследования на животных подтвердили, что статины могут повышать агрессию и раздражительность. Есть претензии и к парацетамолу — он якобы уменьшает способность сочувствовать другим. Хорошо, что пить его обычно приходится нерегулярно. Есть также гипотеза, что лекарства от астмы способны приводить к развитию синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

«Современные препараты зачастую острее хирургического скальпеля, — убеждён завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, замглавврача по терапии ГКБ № 24 доктор медицинских наук, профессор Сергей Зырянов. — У каждого конкретного пациента лекарства могут вызывать какие-то индивидуальные реакции. Но они крайне редки, могут встречаться, скажем, у одного из 100 тыс. Ведь те же самые статины в мире принимают миллионы людей, в том числе мои пациенты. И они остаются абсолютно нормальными людьми. Более того, есть и другие исследования, которые свидетельствуют о том, что применение статинов предотвращает развитие болезни Альцгеймера. А у пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе статины могут увеличивать риск сахарного диабета. Однако вероятность развития того же сахарного диабета значительно ниже, нежели риск инсульта и инфаркта. Я уж не говорю про невротизацию пациента и его повышенную раздражительность».

К слову, зловещие эффекты таблеток в виде склонности к насилию и самоубийству — вовсе не выдумка чрезмерно впечатлительных пациентов. Они реально существуют. Несколько лет назад одна известная фармфирма вывела на рынок очень эффективный препарат для снижения веса. Однако вскоре выяснилось, что лекарство увеличивает частоту суицидов.

Любой препарат, который имеет возможность проникать через гематоэнцефалический барьер — а он защищает головной мозг от внешнего воздействия, — будет действовать в целом на центральную нервную систему, а не только на какой-то её участок. Подавляя центр аппетита, например, лекарство будет влиять и на рецепторы, расположенные в других областях головного мозга. Скажем, снижать настроение, уменьшать интерес к жизни. Способностью проникать через защитный барьер мозга обладают липофильные молекулы, которые растворяются в жирах. На них основана часть лекарств. Так что исключать влияние таких лекарств на сознание и личность нельзя.

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Аспирин — от рака

Как ни парадоксально, даже у лекарств, которые применяются десятилетиями, могут открываться неожиданные эффекты. Не всегда отрицательные. Аспирин мы знаем больше 110 лет. А его свойства продолжаем открывать. Недавно узнали, что у пациентов, которые принимают кардиодозы аспирина, риск развития онкологических заболеваний снижается примерно на 20%.

Тем не менее исключать неприятные реакции, не указанные в инструкции, не стоит. Если после начала приёма препарата вы заметили, что с вами происходит что-то необычное — не только с организмом, но и с характером, сознанием, — стоит обратиться к лечащему врачу. Врач, который назначил препарат, должен зарегистрировать необычные нюансы и направить извещение о нежелательной реакции на лекарственный препарат в Росздравнадзор. Таковы требования системы фармаконадзора, которая есть во всех развитых странах, и России в том числе. Но на практике именно в нашей стране они зачастую не выполняются. Трудно преодолеть сопротивление врачей. Одни ссылаются на горы документации, которые и так нужно заполнять. Других пугает само слово «надзор». Врачи опасаются, что к ним будут применены санкции, если вдруг они неправильно назначили препарат. Хотя на самом деле система наблюдательная — она создана для того, чтобы выявить новую реакцию, собрать данные и сделать выводы о безопасности препарата.

Эксперты уверяют, что наше общество зависимо от лекарств. Большинство принимает их чрезмерно. Только в США каждый год покупается до 49 тыс. т парацетамола (почти по 300 таблеток парацетамола на человека), а средний американец за год употребляет лекарств по рецептам на 1200 долл. В Великобритании один из 10 человек старше 65 принимает 8 разных лекарств каждую неделю. В России, судя по всему, цифры те же. «Разница в том, что наши пациенты зачастую принимают более дешёвые таблетки, — продолжает Зырянов. — К примеру, тот же валидол, который в мире нигде не используется. Или корвалол. Как-то, делая обход в реанимации, я видел у пациента список из 25 препаратов, которые ему было назначено принимать в течение дня. Наверное, и это не предел. Как они реагируют между собой, доподлинно никому не известно. К таким последствиям приводит узкая специализация российского здравоохранения. Каждый врач лечит известную ему болячку и назначает свой комплекс препаратов. Дальше список только увеличивается. И, по сути, нет врача, который бы смог свести всё воедино».

Риски реально могла бы уменьшить персонализированная медицина, когда каждому пациенту лекарства подбираются с учётом его генетических особенностей. «В России это уже начали делать, — говорит Сергей Зырянов. — Мои коллеги, например, занимаются фармакогенетикой. Анализируя особенности кодирования генами определённых ферментов метаболизма, можно сделать предположения о том, как лекарственный препарат будет в организме превращаться и какова будет концентрация. И соответственно, зная генетический код пациента, назначить ему нужное лекарство и правильную дозу».

Видимо, до обычных поликлиник и больниц всё это дойдёт не скоро. Поэтому стоит прислушаться к советам врача (см. советы), как правильно принимать лекарства, чтобы не увеличивать риски для здоровья.

Советы пациентам

Не занимайтесь самолечением. Даже самые безобидные на первый взгляд препараты не стоит принимать без назначения врача.

Принимайте препараты точно так, как вам назначили. Многие пациенты начинают пить половинную дозу, отменять таблетки, как только полегчало, пить через день. Пользы от такого лечения не будет.

Обращайте внимание на требования к лекарству в зависимости от приёма пищи. Часто пациенты, особенно старшего возраста, уверены, что если будут пить лекарства до еды, то «посадят» желудок. Но есть масса препаратов, которые после еды практически не всасываются, потому что они взаимодействуют с компонентами пищи, нейтрализуются желудочным соком и т. д. К тому же многие современные таблетки имеют такие формы, которые почти не повреждают слизистую желудка.

Запивайте таблетки исключительно простой водой. Забудьте про чай, молоко, соки. Часть препаратов при взаимодействии с молоком, например, теряют эффективность.

Не собирайте назначения разных врачей, чтобы пить все таблетки подряд. Если вы решили проконсультироваться у разных специалистов и получили разные назначения, заключительной консультацией должно быть обращение к лечащему врачу — терапевту или врачу общей практики, в идеале — клиническому фармакологу. Специалист подскажет, как эти лекарства между собой взаимодействуют и не навредят ли они пациенту.