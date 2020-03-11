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У троих граждан из Минска, Гродно и Гомеля диагностирован COVID19
11.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродно и Гомеля диагностирован COVID19 " width="600" height="335">
На сегодняшний момент, в учреждениях здравоохранения Беларуси с диагнозом COVID19 находятся 12 пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.
В рамках активного лабораторного контроля граждан, который проводится в Национальном аэропорту «Минск», у белорусского гражданина, вернувшегося из Португалии, получен положительный тест на РНК коронавируса COVID19.
Министерство здравоохранения информирует о том, что в настоящий момент РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проводится углубленный повторный лабораторный контроль анализов данного гражданина. Пациент госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу. На сегодняшний момент состояние его удовлетворительное. Проводится активная госпитализация пациентов первого уровня (граждан, которые приехали вместе с ним из-за границы, а также тех, кто был рядом с ним в самолете). Учитывая, что тест проведен при въезде в страну, угроза дальнейшего распространения оценивается как минимальная.
Кроме того, уточняющая диагностика проводится у одного из
Проводятся дополнительные исследования у
Министерство здравоохранения еще раз обращается с просьбой ко всем возвращающимся в страну гражданам – обязательно информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах. Кроме того, Министерство здравоохранения призывает всех возвращающихся из-за границы — по возможности, первые 14 дней ограничить число контактов. А, в случае появления респираторной инфекции, вызвать скорую медицинскую помощь. Обязательно нужно сказать по телефону – какие страны вы посещали.
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На сегодняшний момент, в учреждениях здравоохранения Беларуси с диагнозом COVID19 находятся 12 пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения...
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