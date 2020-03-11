У троих граждан из Минска, Гродно и Гомеля диагностирован COVID19

Источник материала: Вороновская газета

Гродно и Гомеля диагностирован COVID19 " width="600" height="335">



На сегодняшний момент, в учреждениях здравоохранения Беларуси с диагнозом COVID19 находятся 12 пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

В рамках активного лабораторного контроля граждан, который проводится в Национальном аэропорту «Минск», у белорусского гражданина, вернувшегося из Португалии, получен положительный тест на РНК коронавируса COVID19.

Министерство здравоохранения информирует о том, что в настоящий момент РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проводится углубленный повторный лабораторный контроль анализов данного гражданина. Пациент госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу. На сегодняшний момент состояние его удовлетворительное. Проводится активная госпитализация пациентов первого уровня (граждан, которые приехали вместе с ним из-за границы, а также тех, кто был рядом с ним в самолете). Учитывая, что тест проведен при въезде в страну, угроза дальнейшего распространения оценивается как минимальная.

Кроме того, уточняющая диагностика проводится у одного из пациентов в Минске, который прибыл из Германии и в момент прохождения границы скрыл факт пребывания в Северной Италии.

Проводятся дополнительные исследования у пациентки областной инфекционной больницы в Гродно. В связи с тем, что при отсутствии клинических данных у нее получен положительный лабораторный результат на COVID19. С учетом эпиднеблагополучия страны пребывания, она сама обратилась за медицинской помощью. Гражданка Беларуси сдала тест еще на границе, так что все ее контакты первого уровня выявлены.

Министерство здравоохранения еще раз обращается с просьбой ко всем возвращающимся в страну гражданам – обязательно информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах. Кроме того, Министерство здравоохранения призывает всех возвращающихся из-за границы — по возможности, первые 14 дней ограничить число контактов. А, в случае появления респираторной инфекции, вызвать скорую медицинскую помощь. Обязательно нужно сказать по телефону – какие страны вы посещали.

minzdrav.gov.by