Минздрав подтверждает еще два случая заражения коронавирусом в Беларуси

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси зафиксированы еще два положительных теста на COVID-19 — у граждан Гомеля и Минска, сообщили в Министерстве здравоохранения.

У белоруса, который вернулся из Португалии, обнаружен фрагмент РНК коронавируса COVID-19. Минздрав сообщает, что его обнаружили в рамках активного лабораторного контроля граждан в Национальном аэропорту Минск.

В настоящий момент РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проводится углубленный повторный лабораторный контроль анализов этого мужчины. Пациент госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу. Прямо сейчас его состояние удовлетворительное. Проводится активная госпитализация пациентов первого уровня (граждан, которые приехали вместе с ним из-за границы, а также тех, кто был рядом с ним в самолете). Учитывая, что тест проведен при въезде в страну, угроза дальнейшего распространения оценивается как минимальная, считают в ведомстве.

Кроме того, уточняющая диагностика проводится у одного из пациентов в Минске, который прибыл из Германии и в момент прохождения границы скрыл факт пребывания в Северной Италии.