Том Хэнкс болен, «фигурки» не будет. Мир останавливается из-за коронавируса

Источник материала: Аргументы и факты

Вирус COVID-19 становится главным поставщиком новостей на планете Земля, уверенно вытесняя все другие темы. Не всякий военный конфликт способен заставить цивилизацию столь глобально поменять свои планы.

Глава ВОЗ объявил пандемию, но призвал не испытывать «необоснованный страх»

В последние дни в связи с коронавирусом все чаще принимаются решения, которые до сих не использовались никогда. 9 марта национальный карантин объявила Италия. 11 марта аналогичное решение приняла Украина. В Венгрии в связи с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 11 марта объявил, что происходящее может быть охарактеризовано как пандемия. Руководитель ВОЗ отметил, что в последние две недели в 13 раз увеличилось число зараженных за пределами Китая. В настоящее время COVID-19 выявлен уже более чем в 110 странах.

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Гебрейесус заметил, что слово «пандемия» не должно вызывать «необоснованный страх и неоправданное признание того, что борьба окончена».

Уникальность ситуации еще и в том, что в истории при кризисах подобного рода власти всегда старались поддержать среди граждан присутствие духа и бодрость, поэтому до последнего старались сохранять проведение различных зрелищных мероприятий. В настоящее время все с точностью наоборот — зрелища попали под ограничения первыми.

«Золотые девочки Тутберидзе» остались без триумфа: отменен чемпионат мира по фигурному катанию

Мировой спорт к настоящему времени уже можно официально признать жертвой COVID-19. Решения об отмене крупнейших соревнований имеют лавинообразный эффект. Количество отмененных и перенесенных турниров растет с каждым часом.

Отменен чемпионат мира по фигурному катанию-2020, который должен был пройти в Монреале с 16 по 22 марта. Такое решение было принято правительством провинции Квебек по рекомендации Министерства здравоохранения. Таким образом, россияне, считавшиеся фаворитами турнира, в том числе «золотые девочки Тутберидзе», вынуждены будут отложить свои мечты о наградах до лучших времен.

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Международный союз конькобежцев (ISU), понимая, что отмена главного турнира года в фигурном катании — это очень плохо, оставил лазейку, заявив, что турнир все-таки может быть проведен, но не ранее октября. При этом эксперты отмечают, что технически выполнить подобное решение будет крайне сложно, поскольку осенний ЧМ поломает весь график уже следующего сезона и всю систему подготовки спортсменов.

«Вот такие у нас сегодня новости. Будьте здоровы, берегите себя. В ближайшее время ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами определит, возможно ли проведение ЧМ по фигурному катанию-2020 позднее в этом году, но в любом случае не раньше октября 2020 года», — написала на своей странице в Instagram знаменитый тренер Татьяна Тарасова.

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Очередные матчи еврокубков 11 марта еще проводились, но некоторые из них без зрителей. Очень возможно, что розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы будет прерван в ближайшие дни, если не часы. Оснований для такого решения у УЕФА более чем достаточно.

Итальянский «Ювентус» официально объявил о том, что коронавирус диагностирован у защитника команды Даниэле Ругани. Клуб заявил, что все, кто контактировал с зараженным, будут изолированы. 8 марта 2020 года состоялся матч чемпионат Италии между «Ювентусом» и миланским «Интером». Встреча проходила без зрителей. Ругани не выходил на поле, но присутствовал на скамейке запасных.

В связи с заболеванием футболиста официальное заявление сделал и «Интер». «После объявления „Ювентусом“ о том, что их футболист Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, „Интер“ приостанавливает все спортивные действия. На данный момент клуб предпринимает шаги для внедрения всех необходимых процедур», — говорится в нем.

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17 марта «Ювентус» должен провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Лиона». После диагноза Ругани есть серьезные сомнения в том, что встреча может состояться.

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» прокомментировал ситуацию так: «Скорее всего, „Ювентус“ или „Лион“ откажутся от этой игры. Следовательно, матч надо переносить, а переносить некуда. Но матчи турнира должны быть сыграны, это вообще может остановить Лигу чемпионов. Я не ожидал, что можно приостановить турнир и в это не верю. Может быть, немного переместят сроки, и тогда Евро надо позже проводить или вообще переносить на 2021 год».

Баскетбол остановлен из-за заболевания звезды

Спортивный коллапс уже затронул и самые успешные в финансовом отношении лиги мира. Если в НХЛ пока речь идет только о проведении матчей при закрытых трибунах командой «Сан-Хосе Шаркс», то в Национальной баскетбольной ассоциации объявлено о приостановке сезона.

«Тесты игрока „Юты Джаз“ на коронавирус дали положительный результат. Результат теста стал известен незадолго до матча „Юты Джаз“ и „Оклахома-Сити Тандер“. Пострадавшего игрока на площадке не было. Сегодняшняя игра между этим командами отменена. НБА приостанавливает все матчи после сегодняшнего игрового дня до дальнейшего уведомления. НБА использует этот перерыв, чтобы определить следующие шаги», — говорится в экстренном сообщении лиги.

Журналист Танкерди Пальмьери сообщил, что болезнь выявили у звезды «Юты» центрового Руди Гобера. Коллега Пальмьери Андриан Войнваровски утверждает, что игроков «Юты» и «Оклахомы» отправили на карантин прямо на стадионе, где должна была состояться их встреча.

Есть ощущение, что скоро дело дойдет до полной и всеобщей отмены спортивных мероприятий. Организаторы Евро-2020 и летней Олимпиады в Токио держат круговую оборону, понимая, что любое решение о переносе или, хуже того, отмене этих крупнейших турниров обернется колоссальными финансовыми и репутационными потерями.

Никаких решений пока не принято, и остается надежда, что к лету 2020 года ситуация улучшится. Пока же она развивается в прямо противоположном направлении. На волоске висит судьба чемпионата мира по хоккею с шайбой, непонятно, будет ли доигран сезон баскетбольной Евролиги... Пока держатся внутрироссийские соревнования, но и здесь будущее покрыто туманом.

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Том Хэнкс заболел. Тилль Линдеманн не сдается

Тем временем COVID-19 всерьез взялся и за мир шоу-бизнеса. О заражении коронавирусом объявил легендарный голливудский актер Том Хэнкс. Вирус обнаружен и у его жены Риты Уилсон.

«Привет, друзья. Рита и я сейчас в здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным», — написал актер в Twitter.

А звездный рокер Тилль Линдеманн не хочет ломать планы из-за коварного вируса. На 15 марта в Москве был запланирован концерт его группы Lindemann. Введенные ограничения на проведения мероприятий с числом зрителей более 5000 человек создали ситуацию, при которой все поклонники не смогут попасть на шоу. Но, как сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов, музыкант решил провести в один день два концерта с разрешенным числом зрителей: «Концерты пройдут два раза 15.03: в 15:00 и 19:00. Все зрители, купившие билеты, смогут посетить один из концертов. Количество зрителей на каждом выступлении будет не более максимально допустимого. Для тех, кто сможет посетить концерт в 15:00, будет доступно бесплатное повышение категории билета».

Здоровое упрямство товарища Линдеманна наряду с успехами китайских врачей, под руководством Коммунистической партии Китая излечивших от COVID-19 уже более 60 тысяч человек, внушают надежду, что невидимый враг будет разбит и победа останется за прогрессивным человечеством.