Украина закрыта. Киев объявил национальный карантин из-за коронавируса

Источник материала: Аргументы и факты

Медицинский работник с защитным снаряжением ходит в самолете, измеряя температуру тела пассажиров, прибывших рейсом из Нью-Йорка, в качестве меры предосторожности против коронавируса (COVID-19) в международном аэропорту Борисполь под Киевом, Украина. ©

11 марта 2020 года Украина ввела общенациональный карантин в связи с коронавирусом. Данное решение принято на закрытом заседании Кабинета министров Украины.

Карантин ввели

Украина стала второй страной Европы, объявившей национальный карантин в связи с эпидемией коронавируса.

«Правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, — говорится в сообщении, опубликованном на правительственном портале. — На заседании Кабинета министров 11 марта принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения. Кабмином предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций без зрителей. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели. Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в международном аэропорту Борисполь».

Депутат Верховной рады Украины Виктория Сюмар, присутствовавшая на заседании, на своей странице в Facebook пишет: «Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля.

Он предусматривает:

закрытие учебных заведений;

запрещение массовых собраний более 200 человек, ВР оставили;

закрытие авиасообщения с некоторыми странами;

Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина».



Президент Украины Владимир Зеленский осматривает вертолет МЧС, специально оборудованный для перевозки инфекционных больных, в Полтавской области. Фото: Reuters

«Друзья! Никакой паники!»: сначала «закрыли» Киев

Еще утром 11 марта меры, принимавшиеся в Украине против распространения COVID-19, не выглядели экстраординарными. Однако затем было объявлено о введении противоэпидемических мер в столице Украины с 12 марта.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об ограничении образовательного процесса в школах и вузах, отмене массовых мероприятий и закрытии развлекательных центров.

«Будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садиках. В художественных, спортивных школах и других. Также ограничиваем проведение массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-моллах. В торговых центрах будет введен усиленный контроль, будут дежурить санитарные врачи. Общественный транспорт пока работает в обычном режиме», — заявил Кличко в видеообращении.

Обещано, что учащиеся Киева перейдут на дистанционное обучение. Руководителям предприятий предложено пересмотреть графики сотрудников, у которых есть маленькие дети.

«Друзья! Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдаем правила гигиены. А если чувствуете себя плохо, то сразу обращайтесь к врачу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы все преодолеем!» — заявил мэр Киева. Вскоре пресс-служба Кличко объявила, что в городе будут отменены все мероприятия с численностью участников более 60 человек.

Вслед за Италией

Пока киевляне обсуждали меры, введенные в столице, карантин стал общенациональным.

Первой страной Европы, объявившей национальный карантин, стала Италия. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 9 марта провел экстренную пресс-конференцию, на которой заявил: «Времени больше нет. Цифры говорят нам о значительном росте заражений и увеличении количества смертельных исходов. Мы должны изменить свои привычки и чем-то пожертвовать во благо всей Италии. Вот почему мы принимаем ещё более жесткие меры. Я подпишу новый указ, который можно обобщить фразой „Я остаюсь дома“. Больше нет „красных зон“, есть только Италия, которая защищена. Мы должны избегать поездок, кроме тех случаев, когда это требуется по причинам работы, здоровья или других подтверждённых потребностей. Крупные публичные собрания запрещены. Мы также принимаем более строгие меры для спортивных мероприятий. Серия А и все спортивные турниры приостановлены. Фанаты должны принять это. Нет никаких оснований продолжать соревнования».

В настоящее время в Италии зафиксировано более 10 000 случаев заражения, 631 человек скончался. Агентство ANSA 11 марта сообщило о смерти первого итальянского медика: жертвой COVID-19 стал 67-летний председатель Союза медиков провинции Варезе Роберто Стелла.

На сегодняшний день Италия занимает 2-е место в мире как по числу официально зафиксированных случаев заражения, так и по числу смертельных исходов. Выше эти показатели только в эпицентре заражения: Китае.

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«Давайте выпьем за коронавирус?»

В Украине ситуация иная. По состоянию на утро 11 марта в стране был только один лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Центр общественного здоровья Украины сообщал о 43 случаях подозрения на коронавирус, 41 из которых не подтвердился, а один находится в стадии проверки. В этой связи среди украинских пользователей соцсетей развернулась бурная дискуссия: чем вызваны столь жесткие государственные меры?

Издание «Страна.ua» приводит мнение экс-главного санитарного врача Святослава Протаса, который считает, что случаев заражения гораздо больше и они не выявляются по причине дефицита специальных тест-систем. «Учитывая активный миграционный поток, а ежедневно из охваченной коронавирусом Европы к нам въезжает до 500 тысяч человек, уже можно заразиться, и не покидая Украины... У нас ежедневно фиксируется порядка 250 тысяч новых случаев простуды или гриппа. Часть людей на самом деле могут быть с коронавирусом. Кроме того, нужно по два раза проверять всех контактных лиц».

В Италии, где уже объявлен карантин, на заработках находятся многие тысячи украинцев. Сколько точно, неизвестно, поскольку большинство из них работают нелегально. Общее число таких «заробитчан» может достигать 500-700 тысяч человек. Сколько из них за этот период времени успели вернуться в Украину и как тщательно их проверяли, неизвестно.

Судя по всему, сами украинцы сейчас пытаются переварить нововведения и понять, как они будут жить в ближайшие недели. Как всегда бывает в таких случаях на постсоветском пространстве, в ход пошел юмор.

«Давайте все соберемся в Киеве в одном месте и выпьем за коронавирус?» — предложил один из киевлян.