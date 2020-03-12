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Некоторых студентов БГУ госпитализировали для тестирования на коронавирус
12.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Часть студентов БГУ госпитализировали для последующего тестирования на наличие вируса COVID-19. Об этом корреспонденту агентства
Госпитализированная группа — это «контакты второго уровня». Их доставили в госпиталь ветеранов. Заболевших среди студентов нет. Университет работает в обычном режиме.
В Минздраве также обратили внимание на то, что министерство имеет право сообщать только об общем числе подтвержденных случаев. Информация, которая позволяет идентифицировать пациента, не может быть представлена в соответствии с требованиями закона «О здравоохранении» Республики Беларусь.
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Часть студентов БГУ госпитализировали для последующего тестирования на наличие вируса COVID-19. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в...
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