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Некоторых студентов БГУ госпитализировали для тестирования на коронавирус

12.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Некоторых студентов БГУ госпитализировали для тестирования на коронавирус

Часть студентов БГУ госпитализировали для последующего тестирования на наличие вируса COVID-19. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе Минздрава.

Госпитализированная группа — это «контакты второго уровня». Их доставили в госпиталь ветеранов. Заболевших среди студентов нет. Университет работает в обычном режиме.

В Минздраве также обратили внимание на то, что министерство имеет право сообщать только об общем числе подтвержденных случаев. Информация, которая позволяет идентифицировать пациента, не может быть представлена в соответствии с требованиями закона «О здравоохранении» Республики Беларусь.

minsknews.by

 
Теги: Минск
 
 
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Часть студентов БГУ госпитализировали для последующего тестирования на наличие вируса COVID-19. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в...
 
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