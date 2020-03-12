|
В Китае сообщили, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден
12.03.2020 19:44 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
KIM KYUNG-HOON /
Официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что пик эпидемии коронавируса в Китае уже прошёл, передает
По его словам, во всех городах провинции Хубэй, кроме Уханя, в течение одной недели не выявлено новых случаев заражения. Он уточнил, что за пределами провинции зафиксировали семь новых случаев, из которых шесть – ввозные.
Накануне Всемирная организация здравоохранения
По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире достигло почти 123 тысяч. Вспышки коронавирусной инфекции зафиксированы в 114 странах мира.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Китай неверно отреагировал на вспышку заболевания COVID-19, и это стоило международному сообществу двух месяцев, за которые оно могло бы сократить масштаб эпидемии.
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков ранее предположил, что заболевание коронавирусом нового типа может переходить из активной формы в хроническую.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
KIM KYUNG-HOON / Reuters Официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что пик...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)