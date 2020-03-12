ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае сообщили, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден

12.03.2020 19:44 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Китае сообщили, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден
KIM KYUNG-HOON / Reuters

Официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что пик эпидемии коронавируса в Китае уже прошёл, передает РИА Новости.

По его словам, во всех городах провинции Хубэй, кроме Уханя, в течение одной недели не выявлено новых случаев заражения. Он уточнил, что за пределами провинции зафиксировали семь новых случаев, из которых шесть – ввозные.

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире достигло почти 123 тысяч. Вспышки коронавирусной инфекции зафиксированы в 114 странах мира.

В Китае сообщили, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден
Том Хэнкс болен, «фигурки» не будет. Мир останавливается из-за коронавируса
Подробнее

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Китай неверно отреагировал на вспышку заболевания COVID-19, и это стоило международному сообществу двух месяцев, за которые оно могло бы сократить масштаб эпидемии.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков ранее предположил, что заболевание коронавирусом нового типа может переходить из активной формы в хроническую.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
KIM KYUNG-HOON / Reuters Официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что пик...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Минобразования призывает учащихся соблюдать рекомендации Минздрава
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика