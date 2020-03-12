ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобразования призывает учащихся соблюдать рекомендации Минздрава

12.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Минобразования призывает учащихся соблюдать рекомендации Минздрава

Минобразования обращает внимание учащихся на необходимость соблюдения рекомендаций Минздрава в связи со случаями выявления коронавируса в Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

«На сегодняшний день учреждения образования работают в штатном режиме, поводов для паники нет. Вместе с тем, с целью предупреждения распространения коронавируса повсеместно вводятся повышенные профилактические меры. В частности, Министерство образования рекомендует по возможности ограничить доступ посторонних в детские сады, школы, ссузы, профессионально-технические учреждения, вузы, общежития», — сказала Людмила Высоцкая.

Она обратила внимание на необходимость соблюдения санитарно-гигиенических мер, правил личной гигиены и рекомендаций Министерства здравоохранения, а также проведения профилактических мероприятий. «В случае малейших проявлений заболевания необходимо своевременно обратиться в медицинское учреждение или сообщить об этом медицинскому работнику учреждения образования», — отметила пресс-секретарь.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минобразования обращает внимание учащихся на необходимость соблюдения рекомендаций Минздрава в связи со случаями выявления коронавируса в Беларуси. Об этом...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Ограничение массовых мероприятий и доплаты медработникам — Караник рассказал о новых мерах в связи с коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика