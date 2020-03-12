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Минобразования призывает учащихся соблюдать рекомендации Минздрава
12.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Минобразования обращает внимание учащихся на необходимость соблюдения рекомендаций Минздрава в связи со случаями выявления коронавируса в Беларуси. Об этом корреспонденту
«На сегодняшний день учреждения образования работают в штатном режиме, поводов для паники нет. Вместе с тем, с целью предупреждения
Она обратила внимание на необходимость соблюдения санитарно-гигиенических мер, правил личной гигиены и рекомендаций Министерства здравоохранения, а также проведения профилактических мероприятий. «В случае малейших проявлений заболевания необходимо своевременно обратиться в медицинское учреждение или сообщить об этом медицинскому работнику учреждения образования», — отметила пресс-секретарь.
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Минобразования обращает внимание учащихся на необходимость соблюдения рекомендаций Минздрава в связи со случаями выявления коронавируса в Беларуси. Об этом...
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