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Минздрав: из больницы выписан первый вылеченный от коронавируса пациент
12.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Первый белорусский пациент, у которого был диагностирован
Как сообщалось, первый завозной случай коронавируса в Беларуси был зарегистрирован 27 февраля. Тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса COVID-19 у молодого человека из Ирана, студента БНТУ, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля.
Пресс-служба Минздрава 10 марта сообщила, что у студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста на
Как рассказал сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, все пациенты в Беларуси, у которых выявлен коронавирус, находятся в удовлетворительном состоянии. Четверо уже вылечились, у них получены отрицательные тесты.
Новые случаи, которые фиксируются, — среди тех, кто контактировал с заболевшими и кто уже изолирован. «У них заболевание протекает в легкой форме, и без тестов о нем, скорее всего, не знали бы», — отметил министр.
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Первый белорусский пациент, у которого был диагностирован COVID-19, сегодня выписан из больницы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава. Как сообщалось,...
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