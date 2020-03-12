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Минздрав: из больницы выписан первый вылеченный от коронавируса пациент

12.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минздрав: из больницы выписан первый вылеченный от коронавируса пациент

Первый белорусский пациент, у которого был диагностирован COVID-19, сегодня выписан из больницы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как сообщалось, первый завозной случай коронавируса в Беларуси был зарегистрирован 27 февраля. Тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса COVID-19 у молодого человека из Ирана, студента БНТУ, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля.

Пресс-служба Минздрава 10 марта сообщила, что у студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста на наличие РНК коронавируса. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, также получены отрицательные результаты тестов. На текущей неделе после завершения мероприятий лабораторного и клинического контроля все три пациента будут выписаны из стационара, проинформировали тогда в пресс-службе.

Как рассказал сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, все пациенты в Беларуси, у которых выявлен коронавирус, находятся в удовлетворительном состоянии. Четверо уже вылечились, у них получены отрицательные тесты.

Новые случаи, которые фиксируются, — среди тех, кто контактировал с заболевшими и кто уже изолирован. «У них заболевание протекает в легкой форме, и без тестов о нем, скорее всего, не знали бы», — отметил министр.

https://www.belta.by/

 
 
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Первый белорусский пациент, у которого был диагностирован COVID-19, сегодня выписан из больницы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава. Как сообщалось,...
 
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