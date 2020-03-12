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В учреждениях здравоохранения Беларуси с подтвержденым РНК COVID-19 находится 21 пациент

12.03.2020 20:48 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На сегодняшний момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с лабораторно подтвержденым РНК COVID-19 находится 21 пациент.

В учреждениях здравоохранения Беларуси с подтвержденым РНК COVID-19 находится 21 пациент

В Беларуси проводится активный лабораторный контроль граждан, в том числе среди тех, кто контактировал с вернувшимися из-за границы и был изолирован в рамках противоэпидемических мероприятий. На момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными - то есть на тот момент вирус еще не выделялся из организма. Есть период, когда произошло инфицирование, но человек не является заразным. На тот момент они не представляли опасности для окружающих, так как выделение вируса в окружающую среду может начаться минимум на 3 день. К этому моменту все эти люди находились под медицинским наблюдением, ни с кем не контактировали. Практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести.

В учреждениях здравоохранения Беларуси с подтвержденым РНК COVID-19 находится 21 пациент

Фото: Reuters

Министерство здравоохранения информирует о том, что в настоящий момент РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провело более 10,5 тыс. тестов на COVID-19.

Министерство здравоохранения еще раз обращается с просьбой ко всем возвращающимся в страну гражданам – обязательно информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах. Кроме того, Министерство здравоохранения призывает всех возвращающихся из-за границы - по возможности, первые 14 дней ограничить число контактов. А, в случае появления респираторной инфекции, вызвать скорую медицинскую помощь. Обязательно нужно сказать по телефону – какие страны вы посещали.

Информируем, также, что первый пациент, у которого в Республике Беларусь был диагностирован COVID-19, был сегодня выписан из Минской инфекционной больницы.

Пресс-служба Министерства здравоохранения

 
 
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  На сегодняшний момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с лабораторно подтвержденым РНК COVID-19 находится 21 пациент. В Беларуси проводится активный...
 
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