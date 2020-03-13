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В Беларуси у 21 пациента подтвержден РНК коронавируса

13.03.2020 08:12 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси у 21 пациента подтвержден РНК коронавируса
Фото из открытых источников

Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщает: на сегодняшний момент у 21 пациента в Беларуси лабораторно подтвержден РНК коронавируса.

Выявление происходит благодаря активному лабораторному контролю граждан, в том числе среди тех, кто контактировал с вернувшимися из-за границы и был изолирован в рамках противоэпидемических мероприятий.

Нужно отметить, что на момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными - то есть тогда вирус еще не выделялся из организма. Есть период, когда произошло инфицирование, но человек не является заразным и не представляет опасности для окружающих, так как выделение вируса в окружающую среду может начаться минимум на 3 день. К тому времени все эти люди находились под медицинским наблюдением, ни с кем не контактировали. Практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести.

Министерство здравоохранения информирует о том, что в настоящий момент РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провело более 10,5 тыс. тестов на COVID-19.

Министерство здравоохранения еще раз обращается с просьбой ко всем возвращающимся в страну гражданам – обязательно информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах. Кроме того, Министерство здравоохранения призывает всех возвращающихся из-за границы - по возможности, первые 14 дней ограничить число контактов. А, в случае появления респираторной инфекции, вызвать скорую медицинскую помощь. Обязательно нужно сказать по телефону – какие страны вы посещали.

Также сообщается, что первый пациент, у которого в Беларуси был диагностирован COVID-19, выписан из Минской инфекционной больницы.

 
 
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Выявление происходит благодаря активному лабораторному контролю граждан, в том числе среди тех, кто контактировал с вернувшимися из-за границы и был изолирован в...
 
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В учреждениях здравоохранения Беларуси с подтвержденым РНК COVID-19 находится 21 пациент
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