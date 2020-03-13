Сложнейшую уникальную операцию провели белорусские хирурги

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси впервые проведена симультанная (совместная) операция: 23-летней жительнице Минской области одномоментно трансплантировали почку и кохлеарный имплантат.

Как сообщила пресс-служба Минздрава Беларуси, бригада из почти 30 специалистов Минского научно-практической центра хирургии, трансплантологии и гематологии во главе с замдиректора Олегом Калачиком и РНПЦ оториноларингологии во главе с Мариной Песоцкой 6 часов проводили операцию этой пациентка.

Сложность заключалась в том, что у девушки была диагностирована первичная имунная тромбоцитопения, которая не позволила бы сделать пациентке вторую операцию. Белорусские врачи первыми в мире провели операцию, которая позволила девушке не выбирать между слухом и почечным здоровьем!

В мире подобные симультанные операции еще не выполнялись. Есть опыт, когда кохлеарные имплантации проводят спустя шесть месяцев после успешной пересадки органа. В случае жительницы Минской области сочетание болезней не давало ей шанса выполнить эти операции поэтапно: можно было сделать или одну из них, или обе, но одновременно.