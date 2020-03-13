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Осиповичская ЦРБ информирует о пунктах забора клинического материала для лабораторного исследования на коронавирус
13.03.2020 — Новости Здоровья | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
В Могилевской области организована работа «горячей линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции по номеру телефона 8(0222) 63-53-60.
Профилактика коронавирусной инфекции
COVID-19 – инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом SARS/2019-nCoV, которое сопровождается симптомами острой респираторной инфекции и может протекать как в форме лёгкого течения, так и в тяжёлой форме. Коронавирусная инфекция протекает в форме респираторной инфекции с лихорадочно-интоксикационным синдромом, кашлем, возможны другие признаки повреждения дыхательных путей — насморк, боли в горле), в некоторых случаях осложняется развитием пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома взрослых, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, присоединением вторичной бактериальной инфекции.
Путь передачи коронавируса от человека к человеку — воздушно- капельный и контактный. Возможность передачи коронавирусной инфекции от человека к человеку ограничена и в большинстве случаев осуществляется только при тесных контактах.
Максимальный инкубационный период не превышает 14 дней, средний инкубационный период — 5-7 дней. Факторами риска тяжелого течения заболевания является пожилой возраст, а также наличие сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь легких).
Вероятный случай инфекции, вызванной коронавирусом, — случай острой респираторной инфекции, в том числе сопровождающийся лихорадкой и/или кашлем с проявлением дыхательной недостаточности любой степени выраженности, а также двусторонней пневмонией или респираторным дистресс-синдромом, подтвержденными физикально и/или рентгенологически у лица, имеющего в анамнезе один или несколько эпидемиологических критериев:
— тесный контакт в течение последних 14 дней до появления симптомов заболевания с лицом, у которого выявлен вероятный или подтвержденный случай инфекции;
— пребывание в течение последних 14 дней до появления симптомов заболевания в странах, неблагополучных по коронавирусной инфекции (КНР, Италия, Южная Корея, Иран, а также иные страны с локальным распространением инфекции, отмеченные в
Подтвержденный случай инфекции – случай инфекции, соответствующий по определению вероятного случая, и имеющий лабораторное подтверждение.
В зависимости от степени контакта лица подразделяются на:
проживающих в одной квартире, в комнате/блоке – в общежитиях, гостиницах, санаторно-оздоровительных учреждениях, учреждениях закрытого типа;
учащихся/студентов/воспитанников, а также учителей/воспитателей/преподавателей одного класса/группы в учреждениях образования;
сотрудников, работающих в одном помещении (кабинете, комнате);
соседей по палате в организациях здравоохранения;
работники организаций здравоохранения, которые оказывали медицинскую помощь пациенту и осуществляли уход за ним без использования ПЧК1;
пассажиры транспортного средства, находившиеся с пациентом в одном купе купейного либо плацкартного вагона, а также занимавшие место в двух рядах кресел впереди и позади, а также справа и слева от места, которое занимал пациент на борту иного транспортного средства (борт самолета, вагон железнодорожного состава, автомобильное транспортное средства).
Медицинскому наблюдению в амбулаторных условиях на срок 14 дней подлежат:
Госпитализации подлежат:
Лабораторному обследованию на коронавирус подлежат:
Информация о пунктах забора клинического материала для лабораторного исследования на коронавирус.
Меры профилактики коронавирусной инфекции:
Министерством здравоохранения рекомендовано гражданам воздержаться от поездок в страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции.
Всем лицам, прибывшим из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, настоятельно рекомендуется обратиться в организацию здравоохранения и информировать о месте и сроках пребывания за границей, времени прибытия на территорию Республики Беларусь для организации медицинского наблюдения.
Всем лицам, прибывшим из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, а также контактам 2 уровня необходимо следить за состоянием своего здоровья. При ухудшении самочувствия (повышении температуры тела, появления кашля, одышки, общего недомогания) немедленно вызывать бригаду скорой медицинской помощи по телефону 103.
В целях профилактики в течение 14 дней с момента приезда из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, а также на срок амбулаторного медицинского наблюдения, рекомендуется:
ограничить (минимизировать) круг общения;
воздержаться от посещения массовых мероприятий и объектов с большим скоплением людей (например, торговые центры, кинотеатры);
соблюдать гигиену рук (используйте мыло или антисептические средства);
избегать контакта рук с лицом, в том числе со слизистыми рта, носа, глаз;
соблюдать «респираторный этикет» при чихании или кашле;
проветривать и проводить регулярную влажную уборку помещений.
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Осиповичская ЦРБ информирует о пунктах забора клинического материала для лабораторного исследования на коронавирус
В Могилевской области организована работа «горячей линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции по номеру телефона 8(0222) 63-53-60. Профилактика...
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