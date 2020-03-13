Осиповичская ЦРБ информирует о пунктах забора клинического материала для лабораторного исследования на коронавирус

Источник материала: Асiповiцкi край

В Могилевской области организована работа «горячей линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции по номеру телефона 8(0222) 63-53-60.

Профилактика коронавирусной инфекции

COVID-19 – инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом SARS/2019-nCoV, которое сопровождается симптомами острой респираторной инфекции и может протекать как в форме лёгкого течения, так и в тяжёлой форме. Коронавирусная инфекция протекает в форме респираторной инфекции с лихорадочно-интоксикационным синдромом, кашлем, возможны другие признаки повреждения дыхательных путей — насморк, боли в горле), в некоторых случаях осложняется развитием пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома взрослых, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, присоединением вторичной бактериальной инфекции.

Путь передачи коронавируса от человека к человеку — воздушно- капельный и контактный. Возможность передачи коронавирусной инфекции от человека к человеку ограничена и в большинстве случаев осуществляется только при тесных контактах.

Максимальный инкубационный период не превышает 14 дней, средний инкубационный период — 5-7 дней. Факторами риска тяжелого течения заболевания является пожилой возраст, а также наличие сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь легких).

Вероятный случай инфекции, вызванной коронавирусом, — случай острой респираторной инфекции, в том числе сопровождающийся лихорадкой и/или кашлем с проявлением дыхательной недостаточности любой степени выраженности, а также двусторонней пневмонией или респираторным дистресс-синдромом, подтвержденными физикально и/или рентгенологически у лица, имеющего в анамнезе один или несколько эпидемиологических критериев:

— тесный контакт в течение последних 14 дней до появления симптомов заболевания с лицом, у которого выявлен вероятный или подтвержденный случай инфекции;

— пребывание в течение последних 14 дней до появления симптомов заболевания в странах, неблагополучных по коронавирусной инфекции (КНР, Италия, Южная Корея, Иран, а также иные страны с локальным распространением инфекции, отмеченные в ежедневном отчете ВОЗ.

Подтвержденный случай инфекции – случай инфекции, соответствующий по определению вероятного случая, и имеющий лабораторное подтверждение.

В зависимости от степени контакта лица подразделяются на:

Контакты 1 уровня, к которым следует относить следующих лиц, имевших тесный контакт с пациентом в течение последних 14 дней до получения положительного результата лабораторного обследования пациента/до появления симптомов заболевания у пациента:

проживающих в одной квартире, в комнате/блоке – в общежитиях, гостиницах, санаторно-оздоровительных учреждениях, учреждениях закрытого типа;

учащихся/студентов/воспитанников, а также учителей/воспитателей/преподавателей одного класса/группы в учреждениях образования;

сотрудников, работающих в одном помещении (кабинете, комнате);

соседей по палате в организациях здравоохранения;

работники организаций здравоохранения, которые оказывали медицинскую помощь пациенту и осуществляли уход за ним без использования ПЧК1;

пассажиры транспортного средства, находившиеся с пациентом в одном купе купейного либо плацкартного вагона, а также занимавшие место в двух рядах кресел впереди и позади, а также справа и слева от места, которое занимал пациент на борту иного транспортного средства (борт самолета, вагон железнодорожного состава, автомобильное транспортное средства).

Контакты 2 уровня, к которым следует относить иных лиц, имевших возможный контакт с пациентом в течение последних 14 дней до получения положительного результата лабораторного обследования пациента/до появления симптомов заболевания у пациента (по месту проживания/временного пребывания, учебы, работы, оказания медицинской помощи и другое), а также работники организаций здравоохранения, которые оказывали медицинскую помощь пациенту и осуществляли уход за ним с использованием ПЧК1.

Медицинскому наблюдению в амбулаторных условиях на срок 14 дней подлежат:

Лица, не имеющие симптомов инфекции, прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции (КНР, Италия, Южная Корея, Иран, а также иные страны с локальным распространением инфекции, отмеченные в ежедневном отчете ВОЗ . Контакты 2 уровня, не имеющие симптомов инфекции.

Госпитализации подлежат:

Лица, прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции (КНР, Италия, Южная Корея, Иран, а также иные страны с локальным распространением инфекции, отмеченные в ежедневном отчете ВОЗ , при появлении симптомов инфекции; Контакты 1 уровня; Контакты 2 уровня при появлении симптомов инфекции.

Лабораторному обследованию на коронавирус подлежат:

Лица, прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции (КНР, Италия, Южная Корея, Иран, а также иные страны с локальным распространением инфекции, отмеченные в ежедневном отчете ВОЗ , – в день взятия под меднаблюдение и в предпоследний (13-й) день меднаблюдения; Контакты 1 уровня – в день госпитализации и в предпоследний день меднаблюдения (госпитализации). Получение первого отрицательного результата лабораторного исследования не является основанием для выписки до истечения 14 дневного срока госпитализации. Контакты 2 уровня — в предпоследний (13-й) день меднаблюдения.

Информация о пунктах забора клинического материала для лабораторного исследования на коронавирус.

Регион Название учреждения, на базе которого открыт пункт забора (адрес) Отделение, на базе которого открыт пункт забора Контактный телефон Время работы Г. Могилев Могилевская городская инфекционная больница Г. Могилев, пер.Березовский,2 Приемный покой УЗ «Могилевская инфекционная больница» 80222740496 круглосуточно Г. Бобруйск Могилевская область, г. Бобруйск, ул.Гагарина, 34 Приемный покой УЗ «Бобруйская центральная больница» 8 0225 727939 круглосуточно Осиповичский УЗ «Осиповичская ЦРБ», г.Осиповичи, ул.Октябрьская, 2 Инфекционное отделение ЦРБ 80223570576 круглосуточно Чаусский УЗ «Чаусская ЦРБ» , Ул. Круговая, 53 Инфекционное отделение ЦРБ 80224276052 круглосуточно Кричевский УЗ « Кричевская ЦРБ», Ул. Ленинска,70 Инфекционное отделение ЦРБ 80224169105 круглосуточно Быховский УЗ «Быховская ЦРБ» г. Быхов ул. М. Богдановича 1 Инфекционное отделение ЦРБ 8 02231 76941 круглосуточно Горецкий район УЗ «Горецкая ЦРБ», Ул.Кирова, 16 Инфекционное отделение ЦРБ 802233 72950 круглосуточно Климовичский УЗ «Климовичская ЦРБ» Ленина,12 Инфекционное отделение ЦРБ 80224437719 круглосуточно Мстиславский УЗ «Мстиславская ЦРБ» г. Мстиславль, ул. Ленина, 104 Инфекционное отделение ЦРБ 802240 50429 круглосуточно Шкловский УЗ «Шкловская ЦРБ», Больничный городок Инфекционное отделение ЦРБ 80223976392 круглосуточно

Меры профилактики коронавирусной инфекции:

Министерством здравоохранения рекомендовано гражданам воздержаться от поездок в страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции.

Всем лицам, прибывшим из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, настоятельно рекомендуется обратиться в организацию здравоохранения и информировать о месте и сроках пребывания за границей, времени прибытия на территорию Республики Беларусь для организации медицинского наблюдения.

Всем лицам, прибывшим из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, а также контактам 2 уровня необходимо следить за состоянием своего здоровья. При ухудшении самочувствия (повышении температуры тела, появления кашля, одышки, общего недомогания) немедленно вызывать бригаду скорой медицинской помощи по телефону 103.

В целях профилактики в течение 14 дней с момента приезда из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, а также на срок амбулаторного медицинского наблюдения, рекомендуется:

ограничить (минимизировать) круг общения;

воздержаться от посещения массовых мероприятий и объектов с большим скоплением людей (например, торговые центры, кинотеатры);

соблюдать гигиену рук (используйте мыло или антисептические средства);

избегать контакта рук с лицом, в том числе со слизистыми рта, носа, глаз;

соблюдать «респираторный этикет» при чихании или кашле;

проветривать и проводить регулярную влажную уборку помещений.