В инфекционных отделениях Брестской области под медицинским наблюдением находятся 19 человек

Источник материала: Полесская правда



Согласно информации, предоставленной корреспонденту pinsknews.by в Брестском облисполкоме, по состоянию на 13 марта в инфекционных отделениях организаций здравоохранения области находится 19 человек под медицинским наблюдением с целью исключения коронавирусной инфекции СOVID-19. Из них 4 дальнобойщика, которые были в Италии.

– Эти люди прибыли к нам на территорию области из эпиднеблагополучных стран по коронавирусной инфекции и у них имелись или появились в процессе меднаблюдения признаки острой респираторной инфекции. Все они госпитализируются в инфекционные отделения в боксы, боксированные палаты УЗ «Брестская областная клиническая больница» с целью минимизации распространения инфекции, – отметили в облисполкоме.

В аптеках Брестского РУП «Фармация», областном аптечном складе обеспечено наличие масок санитарно-гигиенических, антисептиков, дезсредств, салфеток, а также лекарственных средств для профилактики и лечения сезонных простудных заболеваний, ОРВИ (по отдельным позициям запас составляет в объеме 3-4-месячной потребности) и др.

В настоящее время продолжена работа по организации оперативных поставок многоразовых марлевых масок для государственных аптек Брестского региона отечественными производителями. В марте 2020 года в областной аптечный склад маски медицинские поступают ежедневно и далее распределяются по аптекам области.

Приняты меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу. Организован забор биологического материала на коронавирусную инфекцию у лиц, прибывающих на территорию Республики Беларусь, которые в течение 14 дней до прибытия находились в эпиднеблагополучных странах по коронавирусной инфекции.

Всего с 28 января по 12 марта санитарно-карантинный контроль прошло 359 423 человека, из них:

в КНР находилось 13 человек, у всех проведены лабораторные исследования на коронавирус, результат отрицательный;

в Италии находились 879 человек (229 туристов и 650 дальнобойщиков), проведены лабораторные исследования на коронавирус: 435 человек проследовали транзитом в Российскую Федерацию; 307 – в другие области Республики Беларусь; 137 прибыли на территорию Брестской области.



– Всего по состоянию на 14.00 12 марта в Брестскую область из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, в том числе через пункты пропуска разных областей, прибыл 231 человек. Все прибывшие обследованы лабораторно. За 55 пациентами закончено медицинское наблюдение – они здоровы. 176 человек остаются под меднаблюдением, – добавили в облисполкоме.

За последние сутки (12 марта) прошло санитарно-карантинный контроль 7520 человек, из них:

в Италии находились 33 человека (29 дальнобойщиков и 4 туристов), всем проведены лабораторные исследования на коронавирус;

13 человека проследовали транзитом в Российскую Федерацию;

в другие области Республики Беларусь – 12;

на территорию Брестской области прибыло 8 чел.

За 12 марта в инфекционное отделение Брестской областной клинической больницы был госпитализирован 1 человек, вернувшийся из эпиднеблагополучной страны, с признаками ОРИ.

В связи со скорым началом туристического сезона, по поручению председателя облисполкома, с 15 марта 2020 года будет организован санитарно-карантинный контроль в аэропорту «Брест» Брестского филиала ГП «Белаэронавигация» силами специалистов Брестского зональный ЦГиЭ.

Совместно с сотрудниками медпункта аэропорта будет осуществляться санитарно-карантинный контроль лиц, прилетающих с отдыха.

В наличии имеются средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, халаты), анкеты для пассажиров, пробирки для проведения забора материала на COVID-19 в случае необходимости, антисептик. В медпункте аэропорта создан запас ПЧК 1-го типа, имеются необходимые укладки на случай выявления больного (подозрительного) с заболеванием, имеющим международное значение, также Брестским областным ЦГЭиОЗ будет передан тепловизор для осуществления бесконтактной термометрии граждан, прилетающих в аэропорт «Брест».