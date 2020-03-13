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В инфекционных отделениях Брестской области под медицинским наблюдением находятся 19 человек
13.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В аптеках Брестского РУП «Фармация», областном аптечном складе обеспечено наличие масок санитарно-гигиенических, антисептиков, дезсредств, салфеток, а также лекарственных средств для профилактики и лечения сезонных простудных заболеваний, ОРВИ (по отдельным позициям запас составляет в объеме 3-4-месячной потребности) и др.
В настоящее время продолжена работа по организации оперативных поставок многоразовых марлевых масок для государственных аптек Брестского региона отечественными производителями. В марте 2020 года в областной аптечный склад маски медицинские поступают ежедневно и далее распределяются по аптекам области.
Приняты меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу. Организован забор биологического материала на коронавирусную инфекцию у лиц, прибывающих на территорию Республики Беларусь, которые в течение 14 дней до прибытия находились в эпиднеблагополучных странах по коронавирусной инфекции.
Всего с 28 января по 12 марта санитарно-карантинный контроль прошло 359 423 человека, из них:
За последние сутки (12 марта) прошло санитарно-карантинный контроль 7520 человек, из них:
За 12 марта в инфекционное отделение Брестской областной клинической больницы был госпитализирован 1 человек, вернувшийся из эпиднеблагополучной страны, с признаками ОРИ.
Совместно с сотрудниками медпункта аэропорта будет осуществляться санитарно-карантинный контроль лиц, прилетающих с отдыха.
В наличии имеются средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, халаты), анкеты для пассажиров, пробирки для проведения забора материала на COVID-19 в случае необходимости, антисептик. В медпункте аэропорта создан запас ПЧК 1-го типа, имеются необходимые укладки на случай выявления больного (подозрительного) с заболеванием, имеющим международное значение, также Брестским областным ЦГЭиОЗ будет передан тепловизор для осуществления бесконтактной термометрии граждан, прилетающих в аэропорт «Брест».
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> Согласно информации, предоставленной корреспонденту pinsknews.by в Брестском облисполкоме, по состоянию на 13 марта в инфекционных отделениях организаций...
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