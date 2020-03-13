ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В инфекционных отделениях Брестской области под медицинским наблюдением находятся 19 человек

13.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В инфекционных отделениях Брестской области под медицинским наблюдением находятся 19 человек
Согласно информации, предоставленной корреспонденту pinsknews.by в Брестском облисполкоме, по состоянию на 13 марта в инфекционных отделениях организаций здравоохранения области находится 19 человек под медицинским наблюдением с целью исключения коронавирусной инфекции СOVID-19. Из них 4 дальнобойщика, которые были в Италии.

– Эти люди прибыли к нам на территорию области из эпиднеблагополучных стран по коронавирусной инфекции и у них имелись или появились в процессе меднаблюдения признаки острой респираторной инфекции. Все они госпитализируются в инфекционные отделения в боксы, боксированные палаты УЗ «Брестская областная клиническая больница» с целью минимизации распространения инфекции, – отметили в облисполкоме.

В аптеках Брестского РУП «Фармация», областном аптечном складе обеспечено наличие масок санитарно-гигиенических, антисептиков, дезсредств, салфеток, а также лекарственных средств для профилактики и лечения  сезонных простудных заболеваний, ОРВИ (по отдельным позициям запас составляет в объеме 3-4-месячной потребности) и др.

В настоящее время продолжена работа по организации оперативных поставок многоразовых марлевых масок для государственных аптек Брестского региона отечественными  производителями. В марте 2020 года в областной аптечный склад маски медицинские поступают ежедневно и  далее распределяются по аптекам области.

Приняты меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу. Организован забор биологического материала на коронавирусную инфекцию у лиц, прибывающих на территорию Республики Беларусь, которые в течение 14 дней до прибытия находились в эпиднеблагополучных странах по коронавирусной инфекции.

Всего с 28 января по 12 марта санитарно-карантинный контроль прошло 359 423 человека, из них:

  • в КНР находилось 13 человек, у всех проведены лабораторные исследования на коронавирус, результат отрицательный;
  • в Италии находились 879 человек (229  туристов и 650 дальнобойщиков), проведены лабораторные исследования на коронавирус:
    • 435 человек проследовали транзитом в Российскую Федерацию;
    • 307 – в  другие области Республики Беларусь;
    • 137 прибыли на территорию Брестской области.

– Всего по состоянию на 14.00 12 марта в Брестскую область из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, в том числе через пункты пропуска разных областей, прибыл 231 человек. Все прибывшие обследованы лабораторно. За 55 пациентами закончено медицинское наблюдение – они здоровы. 176 человек остаются под меднаблюдением, – добавили в облисполкоме. 

За последние сутки (12 марта) прошло санитарно-карантинный контроль 7520 человек, из них:

  • в Италии находились 33 человека (29 дальнобойщиков и 4 туристов), всем проведены лабораторные исследования на коронавирус;
  • 13  человека  проследовали транзитом в Российскую Федерацию;
  • в  другие области Республики Беларусь – 12;
  • на территорию Брестской области прибыло 8 чел.

За 12 марта в инфекционное отделение Брестской областной клинической больницы был госпитализирован 1 человек, вернувшийся из эпиднеблагополучной страны, с признаками ОРИ.

В связи со скорым началом туристического сезона, по поручению председателя облисполкома, с 15 марта 2020 года будет организован санитарно-карантинный контроль в аэропорту «Брест» Брестского филиала ГП «Белаэронавигация» силами специалистов Брестского зональный ЦГиЭ.

Совместно с сотрудниками медпункта аэропорта будет осуществляться санитарно-карантинный контроль лиц, прилетающих с отдыха.

В наличии имеются средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, халаты), анкеты для пассажиров, пробирки для проведения забора материала на COVID-19 в случае необходимости, антисептик. В медпункте аэропорта создан запас ПЧК 1-го типа, имеются необходимые укладки на случай выявления больного (подозрительного) с заболеванием, имеющим международное значение, также Брестским областным ЦГЭиОЗ будет передан тепловизор для осуществления бесконтактной термометрии граждан, прилетающих в аэропорт «Брест».

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Согласно информации, предоставленной корреспонденту pinsknews.by в Брестском облисполкоме, по состоянию на 13 марта в инфекционных отделениях организаций...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Осиповичская ЦРБ информирует о пунктах забора клинического материала для лабораторного исследования на коронавирус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика