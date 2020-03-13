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Сезон открыт. В Беларуси зарегистрирован первый укус клещами в этом году

13.03.2020 13:14 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сезон открыт. В Беларуси зарегистрирован первый укус клещами в этом году
Фото из открытых источников

Первый укус произошел 4 февраля. Из-за него пострадал ребенок ребенок на собственном подворье.  

Кто такие клещи?

Это членистоногие, которые относятся к классу паукообразных. На данный момент насчитывается более 54 тысячи известных видов клещей. Многие из них находятся в верхних слоях почвы. Они отличаются от других насекомых благодаря строению тела. Головогрудь и брюшко имеют границы, сближенные в сторону брюшка, что отличает их от пауков. Некоторые из клещей являются паразитами, а другие питаются разлагающейся органикой.

Чем опасны клещи?

Они могут передавать болезни домашним животным и человеку. Главной болезнью, которой опасаются люди от этого насекомого, является клещевой энцефалит. Тем не менее до сих пор фиксируются факты передачи человеку от клеща чумы, туляремии, боррелиоза, бруцеллеза, а также тифа.

Чем больше времени продолжается укус, тем больше риск заражения от него. Именно поэтому все специалисты рекомендуют как можно быстрее извлечь тельце клеща из раны чтобы препятствовать распространению возможной инфекции. Особенность состоит в том, что клещ не просто присасывается к человеку, а всегда ищет такое место, где есть самая тонкая кожа. Это область паха, шея, ключицы, или живот. При этом человек долго может не чувствовать клеща на своем теле, что часто усложняет процесс удаления. Даже если человек приходит с участка, зараженного клещами, он может быть укушен много после возвращения если в одежде остался сидеть клещ.

Как обезопасить себя от потенциальных укусов?

Отвечает директор Центра дезинсекции Экосепт Комаровская Ольга.

1 Как давно вы оказываете услуги обработки участков от клещей?

Наша компания присутствует на рынке уже 3 года.

2 Как вы проводите работу? Какую гарантию даете?

Мы готовы провести обработку в любое время суток. На обработку участка нам достаточно нескольких часов. После этого мы даем клиентам гарантию на наши услуги, которая прописывается в заключенном договоре. Все вещества распыляются при помощи генераторов холодного и горячего тумана, все препараты сертифицированы. Благодаря этому методу достигается высокая эффективность.

3 На сколько хватает данной обработки? Нужно ли делать повторную?

Обработка от клещей требуется 2 раза в год. Одной обработки хватает на 2-3 месяца. Именно поэтому следует делать ее осенью и весной.

4 Насколько востребована эта услуга?

Обработка от клещей пользуется довольно большим спросом, особенно в период активности клещей весной и осенью. Тогда многие владельцы загородных домов и дач прибегают к помощи специалистов.

5 Какую тенденцию наблюдаете ?

К сожалению, ситуация с клещами не улучшается, что демонстрируют сводки за прошлый год. Тогда было настоящее нашествие этих насекомых на участки и много потерпевших от их укусов.

6 Что делать если укусил клещ?

Нужно выполнить следующие действия:

  • продезинфицировать место укуса;
  • удалить клеща при помощи пинцета, избегая его разрыва (клещ захватывается поближе к ободку и аккуратно тянется вверх, при этом вращаясь вокруг своей оси в любую сторону);
  • если клещ уже выпил много крови и стал большим, то лучше сразу обратиться за помощью к врачу после его обнаружения. Главное при этом не терять время.

После окончательного удаления клеща нужно обработать кожу спиртом или антисептиками.

Заключение

Укус насекомых — реальная угроза для владельцев дач и загородных домов, особенно если участок посещают дети. Именно поэтому специалисты рекомендуют решать проблему профилактикой появления клещей на территории при помощи своевременной обработки.

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В Беларуси зарегистрирован первый укус клещами в этом году. Это произошло в Брестской области. Четверо людей пострадали от укуса этих насекомых.
 
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