Врачи назвали примерные сроки, когда может закончиться пандемия коронавируса

Источник материала: Вороновская газета





Пандемия коронавируса может закончиться к июню, если страны предпримут необходимые шаги для борьбы и будут соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявили китайские медики. По расчетам специалистов, заболеваемость должна упасть с наступлением теплых месяцев.

Максимальные меры предосторожности в мире

Из-за угрозы распространения COVID-19 отменен стартовый этап чемпионата мира «Ф-1», этап «Формулы-1», закрыты парки Disneyland в США и Франции. Коронавирусом заболел президент Бразилии, на карантин помещен и премьер-министр Канады из-за обнаружения вируса у его супруги. В изоляции оказались норвежские король с королевой. Общенациональный карантин объявлен в Бельгии. Аргентина, как и многие другие страны, прекращает авиасообщение с Европой. Эстония с понедельника закрывает все школы на карантин, а Франция и Австрия еще детсады и университеты.

Беларусь ограничивает проведение массовых мероприятий с международным участием

В Беларуси, по заявлению Минздрава, на сегодня лабораторно коронавирус подтвержден у 21 гражданина. На момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными — то есть, вирус еще не выделялся из организма и они не могли никого заразить. До 6 апреля в стране ограничат проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием.

tvr.by