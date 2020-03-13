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Последние данные по ситуации с коронавирусом в Брестской области

13.03.2020 13:39 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По информации главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома, по состоянию на пятницу, 13 марта, в инфекционных отделениях больниц Брестской области под медицинским наблюдением находилось 19 человек – с целью исключения коронавирусной инфекции СOVID-19. Из них четыре дальнобойщика, которые были в Италии.

Последние данные по ситуации с коронавирусом в Брестской области

Все госпитализированные прибыли из эпиднеблагополучных стран по СOVID-19 и у них имелись или появились признаки острой респираторной инфекции. Они находятся в специальных палатах, чтобы минимизировать риск распространения инфекции.

Тем временем в аптеках Брестского РУП «Фармация», на областном аптечном складе обеспечено наличие масок санитарно-гигиенических, антисептиков, дезсредств, салфеток, а также лекарственных средств для профилактики и лечения сезонных простудных заболеваний, ОРВИ. По отдельным позициям запас составляет объем 3-4-месячной потребности.

Продолжается работа по организации оперативных поставок многоразовых марлевых масок для государственных аптек отечественными производителями. В марте на областной аптечный склад маски поступают ежедневно и далее распределяются по аптекам.

Приняты меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу. Организован забор биологического материала у лиц, прибывающих в Беларусь из эпиднеблагополучных стран по СOVID-19. По состоянию на четверг, 12 марта, в Брестскую область из таких стран прибыл 231 человек, все обследованы лабораторно. По 55 закончено медицинское наблюдение, все здоровы. По 176 наблюдение продолжается.

12 марта в инфекционное отделение Брестской областной клинической больницы был госпитализирован еще один человек, вернувшийся из эпиднеблагополучной страны с признаками ОРИ.

В связи со скорым началом туристического сезона по поручению председателя облисполкома с 15 марта Брестским зонЦГиЭ будет организован санитарно-карантинный контроль в аэропорту «Брест». Совместно с сотрудниками медпункта аэропорта будет осуществляться контроль лиц, прилетающих с отдыха. Брестским областным ЦГЭиОЗ будет передан тепловизор для осуществления бесконтактной термометрии граждан, прилетающих в аэропорт «Брест».

 
Теги: Брест
 
 
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  По информации главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома, по состоянию на пятницу, 13 марта, в инфекционных отделениях больниц Брестской...
 
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