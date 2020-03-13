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В МИД Китая предположили, что Covid-19 в Ухань завезли военные США

13.03.2020 13:52 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В МИД Китая предположили, что Covid-19 в Ухань завезли военные США
Reuters

Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь написал в Twitter, что коронавирус попал в Ухань, ставший очагом заболевания, по вине американских военных.

«Когда в США появился «нулевой» пациент? Сколько людей инфицированы? Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны! Обнародуйте данные. США должны все нам объяснить!» - написал Чжао Лицзянь.

При этом чиновник не уточнил, как именно американские военные завезли вирус в Ухань.

11 марта ВОЗ объявила вспышку Covid-19 пандемией. По данным организации, в мире заражены более 120 тысяч человек, более 4 тысяч заболевших умерли. Очаги выявлены более чем в 100 странах. Черногория осталась единственной страной в Европе, где не отмечены случаи заболевания Covid-19.

В Китае заявили, что пандемия коронавируса в мире может закончиться к июню.

 
 
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Предположение высказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
 
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