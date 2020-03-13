Марафон здоровья стартовал на Вороновщине

Источник материала: Вороновская газета





Цифры на тонометре, противостояние коронавирусу, «инспекция» продуктовых прилавков и вкусные советы. Марафон здоровья «Вперед ЗОЖ, все болезни — назад!» стартовал вчера на Вороновщине.







Ежемесячно в районном центре культуры и народного творчества специалисты Вороновского райЦГЭ, районной больницы, работники культуры будут организовывать тематические встречи, беседы, тренинги, практические занятия для жителей района. На этот раз в фойе Центра собрались представители разных поколений. Активное участие в практикуме приняли посетители отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ТЦСОН, учащиеся Вороновского колледжа, работники культуры.



















— И не подозревала, что у меня есть проблемы с весом, — удивилась одна из пенсионерок во время определения индекса здоровья. — А это ведь влияет и на артериальное давление. Оказывается, очень полезны подобные простые, казалось бы, экспресс-обследования. И рекомендации дельные получила по обработке рыбы, мяса. В следующий раз возьму блокнот, чтобы делать пометки.







К врачу общей практики Елене Анейко и другим специалистам поликлиники даже очередь выстроилась, чтобы получить первичную консультацию по общему состоянию здоровья, измерить давление, вес, рост.







































Заметно оживились, послушав лекцию про здоровое питание, молодые люди — им предложили заполнить потребительскую корзину полезными продуктами. Как оказалось, первоочередное, на что обращают внимание покупатели, — жирность, отсутствие ГМО и «ешек». А вот об условиях хранения, сроках годности никто даже не вспомнил.











Буклеты по профилактике всеустрашающего коронавируса слушателям раздала заведующая отделом по работе с молодежью Вороновского РЦКиНТ Елена Лялько, в очередной раз она напомнила о том, что главное здесь — соблюдать личную гигиену и, конечно, вести здоровый образ жизни.



















— Мы убеждены, что такие акции помогут людям задуматься и правильно расставить приоритеты, ведь, как заметил кто-то из великих, здоровье — это вершина, на которую нужно взбираться самому, — подчеркнула помощник врача-гигиениста Ирина Метелица. — Следующая встреча в рамках марафона здоровья состоится 9 апреля. Для аудитории будет представлена тема влияния стрессов на здоровье.







Галина ШЛЕМПО.

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