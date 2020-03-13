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Марафон здоровья стартовал на Вороновщине

13.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Марафон здоровья стартовал на Вороновщине

Цифры на тонометре, противостояние коронавирусу, «инспекция» продуктовых прилавков и вкусные советы. Марафон здоровья «Вперед ЗОЖ, все болезни — назад!» стартовал вчера на Вороновщине.


Марафон здоровья стартовал на Вороновщине

Ежемесячно в районном центре культуры и народного творчества специалисты Вороновского райЦГЭ, районной больницы, работники культуры будут организовывать тематические встречи, беседы, тренинги, практические занятия для жителей района. На этот раз в фойе Центра собрались представители разных поколений. Активное участие в практикуме приняли посетители отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ТЦСОН, учащиеся Вороновского колледжа, работники культуры.


Марафон здоровья стартовал на Вороновщине
Марафон здоровья стартовал на Вороновщине
Марафон здоровья стартовал на Вороновщине

Марафон здоровья стартовал на Вороновщине

— И не подозревала, что у меня есть проблемы с весом, — удивилась одна из пенсионерок во время определения индекса здоровья. — А это ведь влияет и на артериальное давление. Оказывается, очень полезны подобные простые, казалось бы, экспресс-обследования. И рекомендации дельные получила по обработке рыбы, мяса. В следующий раз возьму блокнот, чтобы делать пометки.


Марафон здоровья стартовал на Вороновщине

К врачу общей практики Елене Анейко и другим специалистам поликлиники даже очередь выстроилась, чтобы получить первичную консультацию по общему состоянию здоровья, измерить давление, вес, рост.


Марафон здоровья стартовал на Вороновщине
Марафон здоровья стартовал на Вороновщине
Марафон здоровья стартовал на Вороновщине
Марафон здоровья стартовал на Вороновщине
Марафон здоровья стартовал на Вороновщине
Марафон здоровья стартовал на Вороновщине
Марафон здоровья стартовал на Вороновщине

Марафон здоровья стартовал на Вороновщине
Марафон здоровья стартовал на Вороновщине

Заметно оживились, послушав лекцию про здоровое питание, молодые люди — им предложили заполнить потребительскую корзину полезными продуктами. Как оказалось, первоочередное, на что обращают внимание покупатели, — жирность, отсутствие ГМО и «ешек». А вот об условиях хранения, сроках годности никто даже не вспомнил.


Марафон здоровья стартовал на Вороновщине

Марафон здоровья стартовал на Вороновщине

Буклеты по профилактике всеустрашающего коронавируса слушателям раздала заведующая отделом по работе с молодежью Вороновского РЦКиНТ Елена Лялько, в очередной раз она напомнила о том, что главное здесь — соблюдать личную гигиену и, конечно, вести здоровый образ жизни.




Марафон здоровья стартовал на Вороновщине

Марафон здоровья стартовал на Вороновщине

Марафон здоровья стартовал на Вороновщине

— Мы убеждены, что такие акции помогут людям задуматься и правильно расставить приоритеты, ведь, как заметил кто-то из великих, здоровье — это вершина, на которую нужно взбираться самому, — подчеркнула помощник врача-гигиениста Ирина Метелица. — Следующая встреча в рамках марафона здоровья состоится 9 апреля. Для аудитории будет представлена тема влияния стрессов на здоровье.


Марафон здоровья стартовал на Вороновщине

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

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Теги: Гродно
 
 
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Цифры на тонометре, противостояние коронавирусу, «инспекция» продуктовых прилавков и вкусные советы. Марафон здоровья «Вперед ЗОЖ, все болезни — назад!»...
 
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