В Беларуси коронавирус подтвержден уже у 27 человек

Источник материала: Аргументы и факты

Начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена БОГДАН сообщила на брифинге в Минске, что коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов.

При этом три пациента уже выздоровели и выписаны из учреждений здравоохранения. «Это первый пациент и лица, которые являются контактами первого уровня», - объяснила Елена Богдан.

В учреждениях здравоохранения находятся 24 человека, у одного заболевание носит среднетяжелый характер, у остальных - легкое или безсимптомное течение. Всего на медицинском контроле – 225 человек.

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К сожалению, один из пациентов скрыл, что побывал в эпидемиологически неблагоприятной стране – речь про Северную Италию. Он вовремя не вызвал скорую помощь. В результате – 90 человек «первого контакта», которых врачи обязаны были взять на контроль.

Официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр БЕРДЫКЛЫЧЕВ сообщил: «Мы ожидаем рост новых случаев заболеваний коронавирусом - это неизбежность процесса».

Также он отметил, что в Беларуси нет бесконтрольной ситуации. Возможно, в будущем придётся принимать другие меры. Но сейчас въездного контроля и выявления контактов первого и второго уровней вполне достаточно.