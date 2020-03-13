Ученые выяснили оптимальную температуру для передачи коронавируса

Специалисты из китайского университета Сунь Ятсена заявили, что оптимальной температурой для передачи нового коронавируса является диапазон от 5 до 8,72 градуса по Цельсию, пишет газета Известия.

Сообщается, что ученые исследовали особенности распространения коронавируса в разных странах. Установлено, что как только температура превышала 8,72°C, активность вируса сразу шла на спад. При 30°C его инфекционная скорость равнялась нулю.

При этом они отметили также необходимость повышенной влажности 35–50% для активной передачи вируса.

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Отмечается, что в средней полосе России из-за рано наступившей весны создается идеальная среда для вируса.

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. Сейчас в Китае ситуация улучшается, но за его пределами количество больных стремительно растет. Черногория осталась единственной страной в Европе, где нет коронавируса.