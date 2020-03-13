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Коронавирус в Беларуси подтверждён у 27 пациентов
13.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Выздоровели – первый пациент и лица, которые являются контактами первого уровня. В учреждениях здравоохранения находятся 24 человека, у одного заболевание носит среднетяжелый характер, у остальных — легкое или бессимптомное течение.
На сегодня в стране на медицинском контроле 224 человека — контактов первого уровня.
По ее словам, среди контактов — сын-студент этого пациента, который также мог быть носителем коронавируса. Речь идет о пациенте, который в понедельник был выявлен в Минске с пневмонией в состоянии средней степени тяжести. Он скрыл от врачей, что находился на севере Италии. В Беларусь он прилетел рейсом из Мюнхена. Только когда пациент попал в больницу с пневмонией, сделали тест на коронавирус, и он оказался положительным.
Напомним, в больницах Брестской области, по состоянию на 13 марта,
В связи со скорым началом туристического сезона, по поручению председателя облисполкома, с 15 марта 2020 года в аэропорту «Брест» специалисты Брестского зональный ЦГиЭ совместно с сотрудниками медпункта аэропорта будут осуществлять санитарно-карантинный контроль лиц, прилетающих с отдыха.
Как сообщалось, вчера на специальном совещании в Совете Министров принято решение
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