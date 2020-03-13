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Коронавирус в Беларуси подтверждён у 27 пациентов

13.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Коронавирус в Беларуси подтверждён у 27 пациентов
Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов, первые трое уже выздоровели и выписаны. Об этом сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

Выздоровели – первый пациент и лица, которые являются контактами первого уровня. В учреждениях здравоохранения находятся 24 человека, у одного заболевание носит среднетяжелый характер, у остальных — легкое или бессимптомное течение.

На сегодня в стране на медицинском контроле 224 человека — контактов первого уровня.

«Из-за пациента с коронавирусом, посетившего Италию и не сообщившего об этом, изолирован 91 человек. Если бы он вовремя обратился за помощью, изолированных было бы меньше», — сказала Инна Карабан.

По ее словам, среди контактов — сын-студент этого пациента, который также мог быть носителем коронавируса. Речь идет о пациенте, который в понедельник был выявлен в Минске с пневмонией в состоянии средней степени тяжести. Он скрыл от врачей, что находился на севере Италии. В Беларусь он прилетел рейсом из Мюнхена. Только когда пациент попал в больницу с пневмонией, сделали тест на коронавирус, и он оказался положительным.

В пресс-службе Минздрава также подчеркнули, что вопреки всем слухам и фейковым запросам, в Беларуси живы все пациенты у которых обнаружен РНК коронавируса.

Напомним, в больницах Брестской области, по состоянию на 13 марта, госпитализированы 19 человек для медицинского наблюдения с целью исключения коронавирусной инфекции СOVID-19.

В связи со скорым началом туристического сезона, по поручению председателя облисполкома, с 15 марта 2020 года в аэропорту «Брест» специалисты Брестского зональный ЦГиЭ совместно с сотрудниками медпункта аэропорта будут осуществлять санитарно-карантинный контроль лиц, прилетающих с отдыха.

Как сообщалось, вчера на специальном совещании в Совете Министров принято решение до 6 апреля ограничить все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием. Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения. «Основная задача — без риска для собравшихся», — подчеркнули в Минздраве.


Коронавирус в Беларуси подтверждён у 27 пациентов

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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> Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов, первые трое уже выздоровели и выписаны. Об этом сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены,...
 
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