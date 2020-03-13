ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов

13.03.2020 15:40 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов, сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов

"РНК коронавируса суммарно выделено у 27 пациентов. Три пациента уже выздоровели. Это первый пациент и лица, которые являются контактами первого уровня", - сказала Елена Богдан.

В учреждениях здравоохранения находятся 24 человека, у одного заболевание носит среднетяжелый характер, у остальных - легкое или безсимптомное течение.

Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов

"Изолирован 91 человек. Если бы он вовремя обратился за помощью, изолированных было бы меньше", - сказала заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

"Нет случаев бесконтрольной передачи. На этом этапе жесткие меры не рекомендуются. Всего, что делается в Беларуси, с точки зрения ВОЗ достаточно", - сказал представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов, сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Коронавирус в Беларуси подтверждён у 27 пациентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика