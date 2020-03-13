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Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов
13.03.2020 15:40 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов, сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.
"РНК
В учреждениях здравоохранения находятся 24 человека, у одного заболевание носит среднетяжелый характер, у остальных - легкое или безсимптомное течение.
"Изолирован 91 человек. Если бы он вовремя обратился за помощью, изолированных было бы меньше", - сказала заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.
"Нет случаев бесконтрольной передачи. На этом этапе жесткие меры не рекомендуются. Всего, что делается в Беларуси, с точки зрения ВОЗ достаточно", - сказал представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.
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Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов, сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений...
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