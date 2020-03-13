Источник материала: Виртуальный Брест

Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов, сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.





"РНК коронавируса суммарно выделено у 27 пациентов. Три пациента уже выздоровели. Это первый пациент и лица, которые являются контактами первого уровня", - сказала Елена Богдан.

В учреждениях здравоохранения находятся 24 человека, у одного заболевание носит среднетяжелый характер, у остальных - легкое или безсимптомное течение.





"Изолирован 91 человек. Если бы он вовремя обратился за помощью, изолированных было бы меньше", - сказала заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

"Нет случаев бесконтрольной передачи. На этом этапе жесткие меры не рекомендуются. Всего, что делается в Беларуси, с точки зрения ВОЗ достаточно", - сказал представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.