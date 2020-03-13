Минздрав призывает вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран ограничить контакты

Источник материала: Вороновская газета





Всем вернувшимся из эпиднеблагополучных по коронавирусу стран рекомендуется принять меры по самоизоляции, сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА .

Минздрав просит людей, возвращающихся из таких стран, не скрывать эту информацию и сразу сообщать об этом при пересечении границы.

Гражданам, которые совсем недавно вернулись в Беларусь из неблагоприятных по коронавирусу стран (это не только Италия, но и другие страны Евросоюза, где достаточно большое количество заболевших), в течение 14 дней рекомендуется принять меры по так называемой самоизоляции. Не стоит посещать места массового скопления людей (концерты, рестораны, бары, крупные магазины и др.). Кроме того, нужно сократить посещения родственников, особенно старших возрастов.

«Такие меры помогут не только самим людям уберечься от возможного инфицирования, но и нашей системе здравоохранения», — отметила Елена Богдан. Она напомнила, что из-за пациента с коронавирусом, посетившего Италию и не сообщившего об этом, изолирован 91 человек. «Можете себе представить, какие ресурсы затрачены. Мы вынуждены 91 человека поместить в 14-дневную изоляцию», — добавила начальник главного управления.

По словам замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инны Карабан, в группе риска по коронавирусу остаются пожилые. Дети и подростки могут переносить вирус, но не болеть. По имеющейся информации, в мире еще ни один ребенок не умер от коронавирусной инфекции, заболевших детей очень мало.

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