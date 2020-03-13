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Минздрав призывает вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран ограничить контакты

13.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минздрав призывает вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран ограничить контакты

Всем вернувшимся из эпиднеблагополучных по коронавирусу стран рекомендуется принять меры по самоизоляции, сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Минздрав просит людей, возвращающихся из таких стран, не скрывать эту информацию и сразу сообщать об этом при пересечении границы.

Гражданам, которые совсем недавно вернулись в Беларусь из неблагоприятных по коронавирусу стран (это не только Италия, но и другие страны Евросоюза, где достаточно большое количество заболевших), в течение 14 дней рекомендуется принять меры по так называемой самоизоляции. Не стоит посещать места массового скопления людей (концерты, рестораны, бары, крупные магазины и др.). Кроме того, нужно сократить посещения родственников, особенно старших возрастов.

«Такие меры помогут не только самим людям уберечься от возможного инфицирования, но и нашей системе здравоохранения», — отметила Елена Богдан. Она напомнила, что из-за пациента с коронавирусом, посетившего Италию и не сообщившего об этом, изолирован 91 человек. «Можете себе представить, какие ресурсы затрачены. Мы вынуждены 91 человека поместить в 14-дневную изоляцию», — добавила начальник главного управления.

По словам замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инны Карабан, в группе риска по коронавирусу остаются пожилые. Дети и подростки могут переносить вирус, но не болеть. По имеющейся информации, в мире еще ни один ребенок не умер от коронавирусной инфекции, заболевших детей очень мало.

https://www.belta.by/

 
 
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Всем вернувшимся из эпиднеблагополучных по коронавирусу стран рекомендуется принять меры по самоизоляции, сообщила журналистам начальник главного управления...
 
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