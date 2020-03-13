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Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине
13.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Минздрав Украины сообщает о первом случае смерти от
В сообщении ведомства говорится, 71-летняя женщина была госпитализирована 12 марта, у нее был лабораторно подтвержден случай заражения COVID-19, сегодня она умерла.
Врачи взяли под наблюдение близких родственников погибшей, с которыми она проживала, а также лиц, с которыми она контактировала.
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Минздрав Украины сообщает о первом случае смерти от коронавируса, жертвой стала жительница Житомирской области. В сообщении ведомства говорится, 71-летняя...
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