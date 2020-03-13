Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине

Источник материала: Вороновская газета





Минздрав Украины сообщает о первом случае смерти от коронавируса , жертвой стала жительница Житомирской области.

В сообщении ведомства говорится, 71-летняя женщина была госпитализирована 12 марта, у нее был лабораторно подтвержден случай заражения COVID-19, сегодня она умерла.

Врачи взяли под наблюдение близких родственников погибшей, с которыми она проживала, а также лиц, с которыми она контактировала.

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