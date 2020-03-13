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Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине

13.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине

Минздрав Украины сообщает о первом случае смерти от  коронавируса, жертвой стала жительница Житомирской области.

В сообщении ведомства говорится, 71-летняя женщина была госпитализирована 12 марта, у нее был лабораторно подтвержден случай заражения COVID-19, сегодня она умерла.

Врачи взяли под наблюдение близких родственников погибшей,  с которыми она проживала, а также лиц, с которыми она контактировала.

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Минздрав Украины сообщает о первом случае смерти от  коронавируса, жертвой стала жительница Житомирской области. В сообщении ведомства говорится, 71-летняя...
 
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